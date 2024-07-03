習近平：中國支持哈薩克加入金磚國家

正在哈薩克訪問的中國國家主席習近平今天在當地表示，中國支持哈薩克加入「金磚合作機制」。「金磚合作機制」是中國對金磚國家的正式稱呼，目前已有中國、俄羅斯、印度、巴西、南非、阿聯等9國正式加入。

習近平預定2至6日分別對哈薩克、塔吉克進行國是訪問，並出席在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行的上合組織峰會。新華社報導，習近平今天與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）舉行會談，會後並共同出席記者會，習近平在會中作上述宣布。

「金磚國家」始於高盛（Goldman Sachs）2001年提出的概念及研究報告，並取巴西、俄羅斯、印度、中國的英文國名第1個字母BRIC（與磚塊brick諧音）為名。2006年起，4國外長等官員逐漸形成定期會晤機制，並自2009年起每年舉行元首峰會至今。2010年同意南非成為第5個會員國，並將名稱改為BRICS。

2023年8月24日舉行的當年度金磚國家峰會宣布，阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國獲邀加入金磚國家合作機制。但阿根廷在同年底宣布不擬加入；沙烏地阿拉伯則在今年1月間數度表示，仍在考慮是否加入。

因此，「金磚國家」目前共有巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、阿聯、伊朗、埃及、衣索比亞等9個會員國。

除宣布中國支持哈薩克加入「金磚合作機制」外，根據報導，習近平並宣布中國決定在哈薩克開設第2家「魯班工坊」，2025年還將在哈薩克舉辦「中國旅遊年」活動。