快訊

土洋聯手爆買金融股 買超「這兩檔」分別逾15萬張、5萬張

台鐵8高層懲處出爐！新自強號出軌 董座認了土石流前3分鐘「監控員去廁所」

北京學者：政治逆全球化 大國競爭愈趨激烈

中央社／ 上海3日電

北京清華大學國際關係研究院長閻學通表示，政治領域正在逆全球化，國際社會走向「俱樂部化」，國家彼此間選擇性往來，在這樣的態勢下，國際秩序走向分裂，大國競爭愈趨激烈。

第12屆世界和平論壇將於5至7日在北京舉辦，主題為「完善全球安全治理：護正義、促團結、謀合作」。澎湃新聞今天報導，閻學通2日在「世界和平論壇媒體吹風會暨2024年度清華會客廳媒體沙龍」上作出上述表示。

閻學通指出，逆全球化趨勢不再侷限於經濟領域，政治領域的逆全球化已經開始，孤立主義愈來愈嚴重。所謂的孤立主義不是完全的閉關鎖國，而是國際間減少往來，走向俱樂部化，國家選擇性地與部分國家往來。

他強調，在逆全球化趨勢下，國際秩序的大趨勢是走向分裂、不是合作，大國競爭仍會很激烈。

閻學通表示，美國一邊推動「北約亞太化」，另一邊拉攏亞太地區部分國家，建立地區盟友體系，試圖打造「亞太版北約」；目前看起來，美國想要做到這點還有些困難在。

他認為，在政治逆全球化情勢下，東亞地區相對地和平，未來一年應該警惕東亞地區不要形成類似北約的多邊軍事同盟，這樣東亞的和平狀態才有保障。

閻學通提到，觀察目前的國際局勢，外交政策都是由內政驅動，當決策者的外交政策不是從國家利益出發，而是以政權利益作為考量時，內政的不確定性就會帶來外交的搖擺性和國際政治的不確定性。

閻學通預測，未來一年俄烏衝突將會持續；加薩走廊危機能否結束，很大程度取決於美國的政策走向。對於未來大國競爭保持較為悲觀看法，明年世界安全形勢恐比今年更嚴重；世界和平不能僅靠1、2個大國來穩定。

北京 北約 美國

延伸閱讀

傳中國在古巴設監聽站 北京：天方夜譚

北京舉辦兩岸青年峰會 促年輕世代做反獨先鋒

仁愛礁事件 博明指「北京演練攻台」促華府強硬以對

有溫度、驚奇多…北京遊新選擇 訪民辦博物館

相關新聞

習近平一通電話能結束俄烏戰爭？毛寧：與各方保持溝通

在大陸國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭會面前夕，彭博報導，芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）稱「中方領導人...

習近平：中國支持哈薩克加入金磚國家

正在哈薩克訪問的中國國家主席習近平今天在當地表示，中國支持哈薩克加入「金磚合作機制」。「金磚合作機制」是中國對金磚國家的...

「新華社案」陸委會明赴立院報告 進度仍是「查明中」

陸委會與文化部4日上午將赴立法院報告並備詢，針對「新華社案」，陸委會在報告中提到，正會同文化部「就個案事實進行查明中」，...

共軍無人機首次干擾無偵測系統的南竿機場 2航班210名旅客延誤

馬祖南竿機場昨天上午首次出現中國無人機干擾，無人機在機場附近飛行約20分鐘後離去，立榮航空有2個航班因此延誤，來回共有2...

影／澎湖漁船遭陸海警帶走 鄭麗君呼籲對岸儘速釋放船和人

澎湖漁船遭陸海警帶走事件，行政院副院長鄭麗君今天到台中出席紅肉紅龍果首運日本記者會時表示，這樣的事情政府高度關注，國人也...

國台辦宋濤：懲治「台獨」意見是維護台灣青年利益

大陸3日在北京舉辦「2024兩岸青年峰會」開幕式和主論壇，大陸國台辦主任宋濤致詞時表示，近日大陸相關部門聯合發布了懲治「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。