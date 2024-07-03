北京學者：政治逆全球化 大國競爭愈趨激烈

北京清華大學國際關係研究院長閻學通表示，政治領域正在逆全球化，國際社會走向「俱樂部化」，國家彼此間選擇性往來，在這樣的態勢下，國際秩序走向分裂，大國競爭愈趨激烈。

第12屆世界和平論壇將於5至7日在北京舉辦，主題為「完善全球安全治理：護正義、促團結、謀合作」。澎湃新聞今天報導，閻學通2日在「世界和平論壇媒體吹風會暨2024年度清華會客廳媒體沙龍」上作出上述表示。

閻學通指出，逆全球化趨勢不再侷限於經濟領域，政治領域的逆全球化已經開始，孤立主義愈來愈嚴重。所謂的孤立主義不是完全的閉關鎖國，而是國際間減少往來，走向俱樂部化，國家選擇性地與部分國家往來。

他強調，在逆全球化趨勢下，國際秩序的大趨勢是走向分裂、不是合作，大國競爭仍會很激烈。

閻學通表示，美國一邊推動「北約亞太化」，另一邊拉攏亞太地區部分國家，建立地區盟友體系，試圖打造「亞太版北約」；目前看起來，美國想要做到這點還有些困難在。

他認為，在政治逆全球化情勢下，東亞地區相對地和平，未來一年應該警惕東亞地區不要形成類似北約的多邊軍事同盟，這樣東亞的和平狀態才有保障。

閻學通提到，觀察目前的國際局勢，外交政策都是由內政驅動，當決策者的外交政策不是從國家利益出發，而是以政權利益作為考量時，內政的不確定性就會帶來外交的搖擺性和國際政治的不確定性。

閻學通預測，未來一年俄烏衝突將會持續；加薩走廊危機能否結束，很大程度取決於美國的政策走向。對於未來大國競爭保持較為悲觀看法，明年世界安全形勢恐比今年更嚴重；世界和平不能僅靠1、2個大國來穩定。