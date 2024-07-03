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傳中國在古巴設監聽站 北京：天方夜譚

中央社／ 台北3日電

華爾街日報日前引述華府智庫報告報導，指中國在古巴監聽站數量、設備增加，且地點更接近美軍基地。中國外交部今天回應指「毫無事實依據，純屬天方夜譚」，並反指美國設在古巴的關達那摩灣監獄是非法干涉古巴。

有外媒在中國外交部今天的例行記者會提問，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）1日發布報告指出，中國可能在古巴設立4個監聽站，其中1個距美軍基地關達那摩灣不遠，中方對此有何評論？

毛寧回應稱，已注意到有關報導，也注意到古巴外交部副部長德柯西奧（Carlos Fernandez de Cossio）指出，相關報導毫無事實依據，純屬天方夜譚，並稱所謂的「中國軍事基地」從不存在也從未有人見過，甚至連美國駐古巴使館都不相信。

毛寧說，中國和古巴的合作「堂堂正正、光明正大」，不針對第三方，也絕不接受、不允許第三方惡意中傷、抹黑污衊。

毛寧更進一步提到，該份報告也提到關達那摩灣，「恰恰是美國對古巴一個多世紀非法干涉的鐵證」。並指美國對古巴實施長達60多年的封鎖、制裁，給古巴人民帶來深重災難，美國至今還將古巴保留在所謂「支持恐怖主義國家名單」中。

毛寧表示，「給他人潑髒水減輕不了自身的罪行」，並呼籲美國應反躬自省，立即停止干涉古巴內政，並將古巴移出「支持恐怖主義國家名單」，取消對古巴的封鎖制裁。

古巴 毛寧 美國

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