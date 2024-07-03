習近平一通電話能結束俄烏戰爭？毛寧：與各方保持溝通

在大陸國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭會面前夕，彭博報導，芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）稱「中方領導人一個電話就能化解烏克蘭危機」。對此，大陸外交部發言人毛寧3日在例行記者會上指出，中國和俄羅斯都是獨立自主的大國，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。中方將始終站在和平和對話的一邊，同包括俄羅斯在內的各方保持溝通，繼續為推動危機的政治解決發揮建設性作用。

斯圖布受訪指出，俄羅斯現在非常依賴中國。中國國家主席習近平一個電話就能化解這場危機。「如果他（習近平）說『是時候開始和平談判了』，俄羅斯將被迫這樣做。他們別無選擇。」

習近平自2日至6日赴哈薩克參加上海合作組織峰會期間舉行會談，由於俄羅斯也是成員國，外界推測習近平與普亭將再度會面。

習近平此前於5月在北京與普亭舉行會談，強調中國支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決烏克蘭問題，願繼續為此發揮建設性作用。