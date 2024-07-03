香港初選案罪成者減刑答辯：從未對港人失去信心

香港泛民主派初選案45名罪行成立者，繼續在法庭進行求情（減刑答辯）。罪成者梁晃維在親自撰寫的求情信表示，自2019年後，香港面對複雜及困難的環境，很多人對這個城市的未來感到迷網，但他從未對香港及港人失去信心。

香港泛民主派初選案有47人被控違反「串謀顛覆國家政權」罪，當中31人認罪，16人不認罪，其中14人經審訊後被判罪名成立，2人被判罪名不成立。香港律政司此前就其中一名罪名不成立者提出上訴。

45名罪成者由6月底至8月會分批在法庭進行求情。綜合明報等港媒報導，認罪的梁晃維2日由代表他的資深大律師彭耀鴻在法庭上，讀出梁親自撰寫的求情信。

信中提到，梁晃維於1997年香港主權移交的這一年出生，這一代常被笑稱為「被詛咒的孩子」，每當踏入人生新階段，香港就會出現疫症或重大事件，如2014年雨傘運動及2019年反修例運動。「在這個與香港同甘共苦的過程中，我深深感受到我的命運與香港緊緊相連。」

信中表示，自2019年之後，香港面對複雜及困難的環境，很多人對這個城市的未來感到迷網。「但我從未對香港及香港人失去信心。」

信中最後表示，憑藉著對這片土地的熱愛和前人的精神，相信香港終能乘風破浪，克服當前的挑戰和其他未知的困難。「只要我還活著，建立更美好的香港將永遠是我畢生的願望。」

在此前審訊中，其中一個重點是有被告被指發起及簽署「墨落無悔」聲明書，內容包括認同運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求，包括撤銷所有抗爭者控罪等。

當時檢方指，該份聲明提到會運用立法會議員的權力，否決財政預算案，內容與被指為初選組織者戴耀廷提倡初選的目標一致。

彭耀鴻在法庭上表示，有份發起「墨落無悔」聲明書的梁晃維只屬「積極參與者」，不是「首要份子」，當時相信計畫合法，非公然不尊重法律。

認罪的袁嘉蔚也於2日進行求情。代表袁嘉蔚的大律師表示，袁在此案參與程度甚低，她年輕善良和有理想；又透露袁還押期間與一名被告結婚，兩人欲組織家庭，冀法官給予最仁慈判刑。

根據香港國安法第22條，「顛覆國家政權」罪下「首要分子或罪行重大的」，判處無期徒刑或10年以上有期徒刑；「積極參加者」處3年以上10年以下有期徒刑；「其他參加者」處3年以下有期徒刑、拘役或管制。