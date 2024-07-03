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北京舉辦兩岸青年峰會 促年輕世代做反獨先鋒

中央社／ 北京3日電

北京祭出「懲獨」司法文件後，一場對象為兩岸青年的活動今天在北京市登場，中國大陸國台辦主任宋濤致詞時指「兩岸希望在青年」，兩岸青年要成為反對台獨分裂的先鋒力量。

由中國大陸國務院台灣事務辦公室、中國教育部、全國青聯和北京市政府共同主辦的「2024兩岸青年峰會」系列活動3日在中關村國際創新中心揭開序幕。國民黨副主席連勝文率團參加，團員包括來自台灣各大學的學生。

宋濤致詞時重申反獨立場。指兩岸青年要把握歷史大勢，成為反對台獨分裂的先鋒力量，並強調「兩岸同屬一個中國的事實不容否認、兩岸同胞的共同家園不容破壞」。

前總統馬英九則透過視訊向峰會致詞指出，這兩年他率領台灣青年訪問中國大陸，也邀請大陸青年回訪台灣，獲得全球華人高度重視；他始終相信青年是兩岸的未來，希望未來繼續推動兩岸青年交流，共創中華民族的美好未來。 主辦方介紹馬英九時稱「國民黨前主席」。

連勝文致詞時強調，希望特別重視兩岸青年的交流，讓年輕人面對面理性務實溝通；他也呼籲年輕民眾身體力行參與兩岸的交流，相信透過兩岸青年的參與，兩岸一定可以朝著正面方向發展，推動中華民族未來的復興。

今年的兩岸青年峰會主題為「攜手繪青春，奮進新時代」，邀請台灣的大學生、在陸台生在暑假期間到北京等地參訪，以及舉辦兩岸交流球賽等。據統計，今天開幕式共有兩岸青年共450人參加；此外，中共北京市委書記尹力在會中表示，峰會系列的實習、交流活動，預計吸引逾1300名台青參與。

活動承辦人員表示，相較於去年，今年的兩岸青年峰會規格明顯不同，去年連勝文是透過視訊在峰會致詞，而北京市由市委副書記、國台辦由副主任出席；今年的峰會由連勝文率團， 國台辦主任宋濤也出席開幕式並致詞。

除了學生代表，國民黨青工總會會長廖怡琇、高雄市議員李眉蓁等人也參加這次峰會。

這次峰會前夕，北京提出懲治「台獨」的22條意見，對於這項司法文件是否對這次到北京參加峰會有所影響等相關問題，來自台北市立大學的盧欣誼在會場外受訪表示，「會知道要注意」，「儘量不要觸碰到彼此的敏感神經可能會比較好」。

她並說：「在別人的土地上，就是要對對方尊重。能有自己的想法就保持自己的想法，但同時也給予對方意識形態或是想法給予尊重...也會保持自己的認知，保持開放的心態去看這一切」。

北京 連勝文 青年

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