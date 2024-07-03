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共軍無人機首次干擾無偵測系統的南竿機場 2航班210名旅客延誤

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖南竿機場昨天上午首次出現中國無人機干擾，無人機在機場附近飛行約20分鐘後離去，立榮航空有2個航班因此延誤，來回共有210名旅客的行程受到影響。圖／讀者提供
馬祖南竿機場昨天上午首次出現中國無人機干擾，無人機在機場附近飛行約20分鐘後離去，立榮航空有2個航班因此延誤，來回共有210名旅客的行程受到影響。圖／讀者提供

馬祖南竿機場昨天上午首次出現中國無人機干擾，無人機在機場附近飛行約20分鐘後離去，立榮航空有2個航班因此延誤，來回共有210名旅客的行程受到影響。

南竿機場主任翁丁煌表示，昨天上午9時多，馬防部通知機場塔台，在距離南竿機場5浬（大約9.3公里）處有1架大陸無人機，塔台立即提醒準備降落的立榮航空班機注意。

翁丁煌指出，這是第一次有大陸無人機這麼靠近南竿機場，這架無人機大約在機場附近飛行約20分鐘後離去，立榮班機才降落，較預定時間晚了約30分鐘，連帶造成之後起飛的另1個立榮航班也延誤。

民航局副局長林俊良說，民航局在松山機場、高雄機場都有裝設無人機防制偵測系統，提早發現並攔截，馬祖的機場並無相關設施，但目前可偵測無人機的防制設備，若是距離約10公里，距離太遠，不易偵測。據了解，這是馬祖首次因為中國大陸無人機靠近馬祖海域，而影響航班起降的案例。

陸軍馬祖防衛指揮部今天也表示，昨日上午09時許偵獲中共軍用無人機於防區周邊空域活動，因飛行路線接近民航機起降航道，為確保航安，即依應處程序通報南竿機場塔台完成相關處置。

馬祖昨天上午首次出現中國無人機干擾，這是大陸無人機首次靠近馬祖海域，而影響航班起降的案例。圖／讀者提供
馬祖昨天上午首次出現中國無人機干擾，這是大陸無人機首次靠近馬祖海域，而影響航班起降的案例。圖／讀者提供

南竿 松山機場 馬祖

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