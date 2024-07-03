中國農業農村部：要抓好農村宅基地改革

中國農業農村部近日表示，要著力抓好第二輪土地承包到期後再延長30年試點、農村宅基地制度改革試點、農村集體「三資」監管等重點任務。

據農業農村部新聞辦公室消息，近日，農業農村部黨組書記韓俊主持召開部黨組（擴大）會議，傳達學習中央政治局會議精神和中共總書記習近平在中央政治局第15次集體學習時的講話精神，研究貫徹落實工作。

會議指出，要學習領會，統一思想行動，以謀細抓實農村改革重點任務的實際行動，「迎接20屆三中全會勝利召開」。要著力抓好第二輪土地承包到期後再延長30年試點、農村宅基地制度改革試點、農村集體「三資」監管等重點任務。

會議並表示，要始終把準把穩農業農村改革的正確方向，堅持守正創新、破立並舉、先立後破，牢牢守住底線紅線，堅持從「三農」實踐發展需要出發，從農民群眾急難愁盼中找準改革的發力點和突破口，穩慎推進、善作善成，確保改一項成一項。

宅基地是農村農民用於建造住宅及其附屬設施的集體建設用地，包含住房、附屬用房和庭院等用地，在地類管理上屬於集體建設用地。

中國房地產市場不振，多地頒布新的房地產政策，鼓勵農民退出、放棄農村的宅基地，改到城市買房，會由政府進行補貼。如安徽鳳陽縣政府表示，從6月20日至今年年底，自願放棄農村宅基地並進城購屋的農民，可獲得一次性人民幣5萬元（約新台幣22.48萬元）的購屋獎勵。

不過，陝西延安則表示，將通過各項積極舉措全面盤活老舊宅基地，可將未合理利用的土地資源釋放出來，在不佔用耕地的前提下，滿足退休幹部職工回鄉建新房的用地需求。