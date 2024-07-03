配合中國發展 港官提出低空經濟發展計畫

香港代理運輸及物流局局長廖振新今天首次提出發展低空經濟計畫，並指這是要配合中國的整體發展策略；另有議員建議，香港可以使用無人機發展觀光旅遊。

官方香港電台報導，廖振新在香港立法會大會上說，政府正積極地在不同層面推動低空經濟發展，拆牆鬆綁；相關發展涉及運輸物流、航空管理、基礎建設及法律等，當局正進行前期工作。

他表示，政府會委派一名副司長從中協調，以循序漸進的方式推行低空經濟試點項目，並以無人機載貨為起點，「由近至遠、由輕至重方式推動」。

據指出，運輸局正與民航處研究航空安全、空域管理、個人隱私、保險要求、跨境飛行活動的通關程序等，以及檢視現行民航及其他相關法令和規管制度。

但他強調，香港的空域和地理環境相對複雜，政府必須確保相關飛行活動在有序、風險可控的情況下進行。

廖振新表示，政府會參考中國大陸經驗，按照香港實際情況推動低空經濟，創造經濟效益。

在大會上，立法會議員吳永嘉認為，政府可研究以無人機作觀光旅遊。