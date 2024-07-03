陸委會：海峽論壇為中共統戰平台 伺機進行分化

陸委會今天表示，中共近年透過多重管道對台灣進行滲透干預，且透過交流名義包裝統戰宣傳，例如本質為中共統戰平台的「海峽論壇」，以交流活動名義包裝統戰宣傳與政治操作，伺機進行統戰分化。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國安局長蔡明彥、陸委會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。陸委會書面報告今天送至立法委員國會辦公室。

陸委會指出，中共為達其「統一台灣」的政治目的，運用軍事威嚇、經濟脅迫、社會滲透，並進行認知作戰，利用台灣言論自由環境，散布虛假訊息、宣傳特定政治理念，並要求配合統戰宣傳，透過複合性施壓製造台灣內部矛盾及對立，持續對台灣滲透干預，考驗台灣民主韌性。

陸委會分析，中共透過交流名義包裝統戰宣傳，操作赴陸發展的台灣人協助政治宣傳或政治表態。中共透過各項交流機會，如本質為中共統戰平台的「海峽論壇」，以交流活動名義包裝統戰宣傳與政治操作，對台宣傳「反獨、促融、促統」立場，伺機進行統戰分化。

陸委會並舉例，中共央視5月發布政治性貼文，並示意台灣藝人跟進表態，以政治操作刻意營造兩岸同屬「一中」的假象，影響台灣輿論。

陸委會提到，台灣受到境外資訊攻擊程度全球第1，受中共影響較其他國家更為廣泛，根據瑞典哥德堡大學「多元民主中心V-Dem」3月發布 「2024民主報告」，在各國遭受外國假資訊攻擊程度中，台灣連續第11年位居全球第1，而中國大陸在「對外傳播假訊息的國家」名單從第6名上升至第4名。

陸委會表示，由於兩岸語言相通，相較於其他國家，台灣受到陸方更直接、更廣泛的影響，政府相關機關已密切關注中共運用各種管道對台滲透情形。

陸委會說明，中共利用台灣自由開放社會特質，對台散布符合中共立場價值言論。如民國108年經常發表武統言論的陸籍學者李毅以觀光名義來台參加政治性公眾活動，內政部依法廢止其入境許可並令其限期離境；109年東南衛視駐點記者違法在台錄製政論節目，企圖引導輿論方向，已逾許可目的，經主管機關文化部、內政部移民署依法審認，令其限期離境。

陸委會表示，在因應作為方面，依法要求陸籍人士來台不得從事與許可目的不符的活動，對於具官媒身分的陸媒記者來台駐點，依規定採專案方式辦理，並持續完善國安相關法規，防範境外敵對勢力的滲透干預，且即時澄清錯假訊息，遏制惡假消息蔓延，以及加強媒體識讀與赴陸風險宣導，強化台灣人民的民主防衛力量。

陸委會表示，台灣是民主自由多元開放的社會，政府正向看待兩岸正常的交流互動，也歡迎中國大陸人民來台認識台灣民主自由、開放多元等核心價值，但絕對不容許違法來台進行滲透，散布傷害台灣自主地位之言論。