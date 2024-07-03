國台辦宋濤：懲治「台獨」意見是維護台灣青年利益

大陸3日在北京舉辦「2024兩岸青年峰會」開幕式和主論壇，大陸國台辦主任宋濤致詞時表示，近日大陸相關部門聯合發布了懲治「台獨」頑固分子的意見，針對的是極少數「台獨」頑固分子，為的是更好維護包括台灣青年在內的廣大台胞利益，呼籲兩岸青年要成為反對台獨分裂、推動兩岸融合發展、推動民族偉大復興的先鋒力量。

「2024兩岸青年峰會」是北京年度重要對台活動，今年移師北京中關村國際創新中心舉辦，規格較去年提高，陸方由北京市委書記尹力、國台辦主任宋濤出席，台灣則由國民黨副主席連勝文率團，和國民黨青工總會長廖怡琇、高雄市議員李眉蓁等赴陸與會，前總統馬英九也透過視訊致詞。

宋濤在致詞時，提出三點看法，一是兩岸青年要掌握歷史大勢，成為反對台獨分裂的先鋒力量；二是兩岸青年要抓住歷史機遇，成為推動兩岸融合發展的先鋒力量；三是兩岸青年要勇擔歷史重任，成為推動民族偉大復興的先鋒力量。

宋濤說，當前台獨勢力大肆鼓吹分裂謬論，試圖把台灣同胞特別是青年推向戰場，將帶來深重災難，和台灣青年的前途背道而馳。他提到，近期大陸相關部門發布依法懲治「台獨」頑固分子的意見，針對的是極少數「台獨」頑固分子，為的是更好維護包括台灣青年在內的廣大台胞利益。

他說，「兩岸同胞是中國人」，兩岸青年要了解中華民族歷史，秉承中華優秀文化的基因，堅決反對台獨分裂和外來干涉。

宋濤還說，大陸始終秉持「兩岸一家親」的理念，持續深化兩岸融合發展，率先和台灣同胞分享「中國式現代化」的發展機遇，為台灣同胞特別是台灣青年來大陸發展提供更多便利，持續推動兩岸青年交流交往、交心交流。

宋濤還稱，經過百年奮鬥，大陸比歷史上任何時期都更接近，更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，而實現中華民族偉大復興與兩岸同胞前途命運緊密相連，和兩岸青年的夢想、未來息息相關，喊話兩岸青年重任在肩，希望能以祖國統一、民族復興為己任。

北京市委書記尹力致詞時提到，本次開幕式上，共有兩岸青年450參加，期間一系列實習交流活動，預計吸引超過1,300名台灣青年來北京參與，充分反映溝通交流、增進了解的共同心願。