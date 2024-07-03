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清大驚見「留島不留人」敏感標語 網友不滿：可以回祖國

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清大對此表示，該標語是在光線比較暗的樓梯間，約一個指頭大小，非常不明顯，清潔人員已清除。圖／取自臉書新竹爆料公社
清大對此表示，該標語是在光線比較暗的樓梯間，約一個指頭大小，非常不明顯，清潔人員已清除。圖／取自臉書新竹爆料公社

清華大學綜合大樓1樓電梯前平面圖指標，遭不明人士以紅色字寫上「留島不留人」字樣，由於話題涉及兩岸議題相當敏感。有網友發現後，分享在臉書引起討論。有網友不滿：「他可以回他喜歡的祖國」但也有網友認為大驚小怪：「金馬外島也很多標語，反共抗俄、殺豬拔毛，會怎樣嗎？」對此清大表示，該標語不明顯，僅約1個指頭大小，已清除。

有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，日前他至清大送包裹時，在綜合大樓A棟1樓的電梯口，查看綜合一館的平面圖時，突然發現「留島不留人」的小標籤貼紙，字看起來還很新。還有網友發現，其中「島」字還是簡體中文。

由於「留島不留人」，來自中共激進的武統主張，有血洗台灣寓意。網友認為，如果是這種思想過來的就讓他回去好了，如果台灣也來個反分裂國家法或是顛覆國家政權罪，保證讓你監獄住好住滿，不過好在這裡是民主國家，並不會讓你有什麼生命安全的疑慮。

「滲透不所不在」網友見此也紛紛留言：「來這讀書還有這樣的思想真的白費他爸媽讓他出國唸書，還唸到清大」、「他可以回他喜歡的祖國」，不過也有網友表示：「如果台灣自已本身足夠強，這類的言論需要去重視嗎？」、「金馬外島也很多標語，反共抗俄、殺豬拔毛，會怎樣嗎？」、「每個人心中都住個小警總」。

清大對此表示，該標語是在光線比較暗的樓梯間，約一個指頭大小，非常不明顯，清潔人員已清除，日後也會更加留意，是否有民眾亂貼貼紙，把指示牌遮住。

至於張貼標語民眾，是否涉及恐嚇危安罪？警方表示，由於「留島不留人」文字可以想像的空間可以很大，恐嚇危安罪須客觀上將危害他人生命、身體、財產等事項「直接」或「間接」通知他人，因此很難構成，不過隨意張貼標籤，可依廢棄物清理法處1200元、以上6000元以下罰鍰，如果有影響緊急逃生路線圖的功能，還可能涉及毀損罪。

清華大學綜合大樓1樓電梯前平面圖指標，遭不明人士以紅色字寫上「留島不留人」字樣，由於話題涉及兩岸議題相當敏感。圖／取自臉書新竹爆料公社
清華大學綜合大樓1樓電梯前平面圖指標，遭不明人士以紅色字寫上「留島不留人」字樣，由於話題涉及兩岸議題相當敏感。圖／取自臉書新竹爆料公社
有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，日前他至清大送包裹時，在綜合大樓A棟1樓的電梯口，查看綜合一館的平面圖時，突然發現「留島不留人」的標籤。圖／取自臉書新竹爆料公社
有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，日前他至清大送包裹時，在綜合大樓A棟1樓的電梯口，查看綜合一館的平面圖時，突然發現「留島不留人」的標籤。圖／取自臉書新竹爆料公社
清大對此表示，該標語是在光線比較暗的樓梯間，約一個指頭大小，非常不明顯，清潔人員已清除。圖／民眾提供
清大對此表示，該標語是在光線比較暗的樓梯間，約一個指頭大小，非常不明顯，清潔人員已清除。圖／民眾提供

標語 清大

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