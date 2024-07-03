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北京兩岸青年峰會 馬英九視訊：共創中華民族美好未來

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
2024兩岸青年峰會，是大陸年度對台青年交流活動之一，涵蓋一系列交流、參訪、實習活動，期間預計邀請1300名台灣青年學生到北京參加。記者陳政錄／攝影
2024兩岸青年峰會，是大陸年度對台青年交流活動之一，涵蓋一系列交流、參訪、實習活動，期間預計邀請1300名台灣青年學生到北京參加。記者陳政錄／攝影

大陸對台青年重要交流活動「2024兩岸青年峰會」，3日在北京舉行開幕式和主論壇，國民黨由副主席連勝文出席，前總統馬英九也透過視訊致詞，規格較往年提升。馬英九說，他始終相信青年是兩岸未來，希望未來繼續推動青年交流，共創中華民族的美好未來。

今年的北京兩岸青年峰會，以「攜手繪青春 奮進新時代」為主題，邀請台灣大學生、在陸台生於暑假期間赴北京等地參訪，舉辦兩岸交流球賽等，在3日的開幕式上，有兩岸青年共450人參加，據北京市委書記尹力表示，峰會一系列的實習、交流活動，預計吸引超過1,300名台青來北京參與。

上午的開幕式，馬英九以視訊方式代表台灣嘉賓致詞，陸方介紹時馬的頭銜為「前國民黨主席」。馬英九說，這兩年他率領台灣青年到大陸訪問，也邀請大陸青年回訪台灣，獲得全球華人高度重視，他始終相信青年是兩岸的未來，希望未來繼續推動兩岸青年交流，共創中華民族的美好未來。

連勝文致詞時，提及他過去在美國紐約留學期間，首次接觸到大陸學生的經驗，表示大家都是為了相同的目標而努力，且在美國人的眼裡，「我們都是中國人」，也透過溝通，發現彼此的相同之處。

因此，連勝文說，這也是為什麼國民黨會在九二共識及反台獨的共同政治基礎上，與大陸方面展開各種交流合作，因為希望兩岸能擱置爭議，求同存異，多做一些有利於雙方的事情。

連勝文說，希望特別重視兩岸青年交流的領域，讓年輕朋友面對面的理性務實溝通，也呼籲年輕人可以暫時關掉電腦、放下手機，回到現實身體力行的參與兩岸交流，不要做躲在螢幕後面的鍵盤俠，相信透過兩岸青年的參與，兩岸一定可以朝正面的方向發展，專注於科技、經濟等有利民生的領域，一起來推動中華民族未來的復興。

相較去年，連勝文僅透過視訊在峰會上致詞，北京市由市委副書記、國台辦由副主任出席，今年的北京兩岸青年峰會，國民黨不僅副主席連勝文親自率團，同行的還包括國民黨青工總會長廖怡琇、高雄市議員李眉蓁等，一行人還在開幕式前，與北京市委書記尹力舉行閉門會見，大陸國台辦主任宋濤也出席開幕式並致詞，活動移師到北京中關村國際創新中心舉辦，規格明顯有所提高。

兩岸青年峰會期間，在開幕式、主論壇會場旁，安排台灣青年實習就業推介會，在現場招聘台青。記者陳政錄／攝影
兩岸青年峰會期間，在開幕式、主論壇會場旁，安排台灣青年實習就業推介會，在現場招聘台青。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席連勝文3日率團出席北京兩岸青年峰會，並在開幕式上致辭，呼籲兩岸青年一起推動中華民族未來的復興。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席連勝文3日率團出席北京兩岸青年峰會，並在開幕式上致辭，呼籲兩岸青年一起推動中華民族未來的復興。記者陳政錄／攝影
北京兩岸青年峰會3日上午舉行開幕式，前總統馬英九視訊致詞，陸方介紹時，馬的頭銜為國民黨前主席。記者陳政錄／攝影
北京兩岸青年峰會3日上午舉行開幕式，前總統馬英九視訊致詞，陸方介紹時，馬的頭銜為國民黨前主席。記者陳政錄／攝影
峰會現場展出多個AI、機器人互動攤位，供來訪的台灣青年體驗。記者陳政錄／攝影
峰會現場展出多個AI、機器人互動攤位，供來訪的台灣青年體驗。記者陳政錄／攝影

北京 青年 馬英九

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