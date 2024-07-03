出席北京兩岸青年峰會 連勝文：希望漁船事件盡快落幕

國民黨副主席連勝文時隔半個月再次訪陸，3日出席北京「2024兩岸青年峰會」，對於近期陸委會提升赴陸旅遊警示至橙色，和昨晚發生澎湖漁船遭大陸海警帶走事件，連勝文在參會期間受訪表示，任何具有敵意的作為都不是好事，他個人並不贊成這樣做（提升赴陸旅遊警示），並指希望自2月金門漁船案後至今發生的一系列事件，都能盡快落幕。

連勝文上月中旬赴福建出席海峽論壇，近日則再次赴陸，出席北京「2024兩岸青年峰會」，同行還包括國民黨青工總會長廖怡琇、高雄市議員李眉蓁等。在峰會開幕時前，連勝文一行還與北京市委書記尹力舉行閉門會見。

在開幕式後的休息時間，連勝文接受媒體訪問，就近期大陸發布懲治台獨頑固分子的意見後，陸委會提升赴陸旅遊警示至橙色，他表示，任何兩岸交流和維持友好氛圍都是必要的，「大家好來好往，大家都開開心心的過日子，這樣子比較好。」

連勝文認為，互相刺激對方來表達敵意，這不是兩岸交流的正規方向，「所以我個人並不贊成這樣做。」

另對於昨晚傳出，澎湖漁船在金門外海捕撈，被大陸海警登檢並帶回福建碼頭一事。連勝文坦言，他個人覺得很遺憾，認為這可能是今年2月金門漁船案後，所延續出來的一連串事件，不論是先前不幸往生的大陸漁民，還是昨晚的澎湖漁船，希望兩岸都能以人道立場來處理問題，讓不愉快的事情盡快落幕。