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出席北京兩岸青年峰會 連勝文：希望漁船事件盡快落幕

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國民黨副主席連勝文3日出席北京兩岸青年峰會，期間接受媒體訪問。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席連勝文3日出席北京兩岸青年峰會，期間接受媒體訪問。記者陳政錄／攝影

國民黨副主席連勝文時隔半個月再次訪陸，3日出席北京「2024兩岸青年峰會」，對於近期陸委會提升赴陸旅遊警示至橙色，和昨晚發生澎湖漁船遭大陸海警帶走事件，連勝文在參會期間受訪表示，任何具有敵意的作為都不是好事，他個人並不贊成這樣做（提升赴陸旅遊警示），並指希望自2月金門漁船案後至今發生的一系列事件，都能盡快落幕。

連勝文上月中旬赴福建出席海峽論壇，近日則再次赴陸，出席北京「2024兩岸青年峰會」，同行還包括國民黨青工總會長廖怡琇、高雄市議員李眉蓁等。在峰會開幕時前，連勝文一行還與北京市委書記尹力舉行閉門會見。

在開幕式後的休息時間，連勝文接受媒體訪問，就近期大陸發布懲治台獨頑固分子的意見後，陸委會提升赴陸旅遊警示至橙色，他表示，任何兩岸交流和維持友好氛圍都是必要的，「大家好來好往，大家都開開心心的過日子，這樣子比較好。」

連勝文認為，互相刺激對方來表達敵意，這不是兩岸交流的正規方向，「所以我個人並不贊成這樣做。」

另對於昨晚傳出，澎湖漁船在金門外海捕撈，被大陸海警登檢並帶回福建碼頭一事。連勝文坦言，他個人覺得很遺憾，認為這可能是今年2月金門漁船案後，所延續出來的一連串事件，不論是先前不幸往生的大陸漁民，還是昨晚的澎湖漁船，希望兩岸都能以人道立場來處理問題，讓不愉快的事情盡快落幕。

連勝文重申，兩岸任何具有敵意的作為，都不是好事情，更何況在國民黨執政時期，兩岸根本沒有發生這樣的事情，大家好來好往，讓大家都能以正常的方式來互動交往，對兩岸多數人都是好事。

北京「2024兩岸青年峰會」開幕前，國民黨副主席連勝文一行，和北京市委書記尹力舉行會見。讀者提供
北京「2024兩岸青年峰會」開幕前，國民黨副主席連勝文一行，和北京市委書記尹力舉行會見。讀者提供

北京 旅遊警示 連勝文

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