北京天兵科技火箭測試爆炸 公開致歉承諾賠償

北京天兵科技自主研發的天龍三號火箭，日前測試時發生意外升空，在山區墜毀爆炸。天兵科技2日發出公開信，對火箭因試驗故障墜落起火事件致歉，會確保遭受財產損失的居民獲得公正賠償。

天兵科技2日在其官方微博發出致歉信，表示對6月30日天龍三號液體運載火箭一子級火箭因試驗故障墜落起火事件，「對廣大社會公眾致以最誠摯的歉意」。

天兵科技表示，此次試驗地點遠離鞏義市區，試驗開始前，該公司已與當地政府聯合完善安全保障措施並提前組織周邊人員撤離。

此次墜落箭體散落在大山深處的安全布控區內，雖未造成人員傷亡，但仍對試驗基地周邊居民的生活造成不必要的困擾和負面影響。「我們對此感到無比自責，特此向鞏義市人民表達真誠的歉意。」

天兵科技表示，試驗當天提前啟動了應急響應機制，目前正與當地政府展開針對周邊受損房屋的勘查、鑒定與賠付，將確保每位因試驗故障遭受財產損失的居民都能得到及時、高效且公正的賠償。

該公司表示，中國商業航天科技事業迅猛發展，該公司取得的進步離不開全行業、全民族、全社會共同的團結、努力和奮鬥。此次該公司遭遇的挫折，將會為中國商業航天產業砥礪前行提供寶貴經驗。

北京天兵科技此前發布訊息表示，6月30日下午3點43分，其自主研製的天龍三號液體運載火箭在鞏義市綜合試驗中心進行一子級九機並聯動力系統熱試車（測試）。

試車過程中，一子級火箭正常點火，發動機推力達到820噸，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台，在升空後，箭上計算機主動關機，火箭跌落在距離試車台西南1.5公里的深山中，箭體跌落山中後解體。