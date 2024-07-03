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陸醫療機械業者在菲遇難 陸學者直指小馬可仕政府腐敗

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸學者指出菲律賓總統小馬可仕（右）對內忙著權鬥，對外則試圖挑起對中方爭端，導致內部治安管理不力。圖為小馬可仕和副總統薩拉（左）。路透
大陸學者指出菲律賓總統小馬可仕（右）對內忙著權鬥，對外則試圖挑起對中方爭端，導致內部治安管理不力。圖為小馬可仕和副總統薩拉（左）。路透

日前兩位中國大陸醫療器械公司人員赴菲律賓工作時遭綁架並被撕票引發關注。綜合縱覽新聞等陸媒報導，知情人士稱該案是熟人所犯，利用空殼公司將受害者騙到菲律賓談生意。上海國際問題研究院副院長李開盛分析指出，案件本質是菲律賓政府的腐敗無能。

報導指出，短視頻博主「屌絲闖菲律賓」2日透露，遇害人家屬曾向其進行求助。他了解到，遇害人與作案人相熟，作案人用一個空殼公司將遇害人騙到了菲律賓後進行了綁架。類似說法眾說紛紜，仍無法被證實。

新民周刊引述大陸某知名醫療器械負責人朱某說法，綁架事件中，兩個當事人均負責海外業務，負責的業務板塊又與心臟等大手術有關，有著較高的附加值，目前，正值中國醫療器械出海東南亞的當口，被當地代理商受邀到菲律賓去，符合邏輯。

而菲律賓馬尼拉在6月2日也發生兩名菲律賓警察騎電動摩托車，攔截了一輛載有三名中國人和一名馬來西亞人的豪華轎車，他們隨後被戴上手銬，拖進一輛白色麵包車。其中2名中國人設法逃脫並報警。但其他人則遭到綁架者毆打，並在支付了約人民幣31萬元的贖金後被釋放。

上海國際問題研究院副院長李開盛表示，菲律賓綁架案等治安問題頻發，與菲律賓當地政府根深蒂固的腐敗無能有很大關係。甚至有些綁匪就是警察本人。

李開盛指出，本質上是菲律賓政府的腐敗無能，打擊治安的手段不力。對內，菲律賓小馬可仕政府在國內忙於與杜特蒂家族進行政治鬥爭，希望鞏固自己的權力；對外，菲律賓挑起涉華爭端，對治安的打擊自然不如前總統杜特蒂那麼強硬，這也是直接導致綁架案抬頭的一個非常重要原因。

牛彈琴評論稱，在菲律賓當地，警匪一家不是偶發，類似綁架案，已然成為一條黑色產業鏈。針對外國人，尤其是中國人。

據中國駐菲律賓大使館消息，遇害者一名為中國公民，一同被害的還有一名美籍華人。使館從多層面就此案再次向菲政府高層和有關部門提出交涉，敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲兇手。

綁架 菲律賓 馬尼拉

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