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中菲舉行南海問題雙邊磋商 同意管控矛盾分歧

中央社／ 台北3日電

中國外交部公布，中國和菲律賓2日舉行南海問題雙邊磋商機制第9次會議，雙方就南海形勢特別是管控仁愛暗沙局勢坦誠交換意見，同意繼續通過相關機制保持對話協商，管控矛盾分歧。

據中國外交部官網，中國外交部副部長陳曉東2日與

菲律賓外交部次長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第9次會議。

中國外交部表示，雙方就南海形勢特別是管控仁愛礁（仁愛暗沙）局勢坦誠、建設性地交換了意見。中方重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。

中方敦促菲方立即停止海上侵權挑釁行徑，切實遵守「南海各方行為宣言」各項規定，回到通過對話協商妥處分歧的正軌，與中方共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，推動中菲關係止跌企穩。

中國外交部表示，雙方認為維護南海和平穩定符合中菲雙方利益，同意繼續通過BCM等機制保持對話協商，管控矛盾分歧。會議期間，雙方還就完善涉海溝通機制，促進兩國海警對話、推動海洋科技環保等合作進行交流。

中菲兩國外交、國防、自然資源、海警等部門代表出席會議。

中菲南海爭端白熱化，此前菲國軍方表示，6月17日菲船向駐守在仁愛暗沙的官兵執行運補任務期間，遭中國海警「蓄意高速撞擊」，一名菲國海軍人員因此而受重傷。

中國駁斥菲方的說法並指出，中國海警採取的行動合法而且無可非議。

外交部 機制

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