中菲南海問題雙邊磋商昨舉行 陸促菲立即停止海上侵權挑釁行徑

雖然中菲間在南海衝突摩擦不斷，據大陸外交部網站，大陸外交部副部長陳曉東昨7月2日與菲律賓外交部副部長拉扎羅在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議。雙方就南海情勢，特別是管控仁愛礁局勢坦誠、建設性地交換了意見。

訊息稱，中方重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，敦促菲方立即停止海上侵權挑釁行徑，切實遵守《南海各方行為宣言》各項規定，回到透過對話協商妥處分歧的正軌，同中方共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，推動中菲關係止跌企穩。

雙方認為維護南海和平穩定符合中菲雙方利益，也是區域國家的共同目標，同意繼續透過BCM（營運持續管理）等機制維持對話協商，管控矛盾分歧。會議期間，雙方也就完善涉海溝通機制，促進兩國海警對話、推動海洋科技環保等合作進行了交流。