聽新聞
test
0:00 / 0:00
中菲南海問題雙邊磋商昨舉行 陸促菲立即停止海上侵權挑釁行徑
雖然中菲間在南海衝突摩擦不斷，據大陸外交部網站，大陸外交部副部長陳曉東昨7月2日與菲律賓外交部副部長拉扎羅在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議。雙方就南海情勢，特別是管控仁愛礁局勢坦誠、建設性地交換了意見。
訊息稱，中方重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，敦促菲方立即停止海上侵權挑釁行徑，切實遵守《南海各方行為宣言》各項規定，回到透過對話協商妥處分歧的正軌，同中方共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，推動中菲關係止跌企穩。
雙方認為維護南海和平穩定符合中菲雙方利益，也是區域國家的共同目標，同意繼續透過BCM（營運持續管理）等機制維持對話協商，管控矛盾分歧。會議期間，雙方也就完善涉海溝通機制，促進兩國海警對話、推動海洋科技環保等合作進行了交流。
中菲兩國外交、國防、自然資源、海警等部門代表出席會議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言