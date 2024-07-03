不明原因遭登檢 陸海警強行帶走澎湖漁船

澎湖籍漁船大進滿八十八號昨晚在金門東北角海域捕撈小管，因不明原因遭中共海警船逼近、強行登檢帶走，鄰近作業漁船透過無線電爭相走告，引起漁民議論與恐慌；海巡署獲報雖立刻派遣三艘艦「護漁」，但不敵對方七艘海警船，任由我漁船被帶回福建圍頭港。

疑對岸認定越界捕魚

據了解，該漁船除了洪姓船長與一名台籍船員，還有三名印尼籍移工。金門漁業界人士研判，現在是大陸伏魚季，應該是被對岸認定越界捕魚才被帶走，據悉當時金門外海有數艘大陸海警船巡弋，澎湖漁船不在我禁限制水域範圍內，脫離我方雷達範圍，不知危險降臨，但此說法未獲我相關單位證實。

陸委會昨深夜表示，全案由海巡署依職權處理中。海巡署說，澎湖漁船被登檢位置距大陸晉江十一點二浬，且為大陸伏魚季休漁期間，將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調陸方處理，同時呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，盡速釋放我漁船及人員。

澎湖西嶼竹灣大進滿八十八號三天前從澎湖出發，二天前在海峽中線作業，過去廿四小時內一直在泉州圍頭東方約十二公里處、金門東北海域二十三點七浬徘徊。昨天晚間八時許，該船在金門料羅港東北東方二十三點七浬捕撈小管，兩艘中共海警船靠近拍照，隨即登船檢查後，強行帶走人船。

據指出，海巡人員昨晚七時許就接獲大陸海警船執法的訊息，得知有多艘澎湖漁船在圍頭附近海域作業，本來接到是海警要登檢另一艘漁船，後來卻是登檢大進滿八十八號漁船，海巡署立刻派遣二艘船艦，沒想到大進滿漁船已被控制帶走，其他漁船見狀嚇得鳥獸散，並通報相關單位。

海巡署表示，獲報後第一時間派出兩艘船艦趕往現場救援，之後再派第三艘船艦馳援，中共海警船也呼叫支援，最後我方兩艘海巡船對峙中國大陸七艘海警船，海巡署漏夜成立應變指揮中心，並通報政府相關單位應變。

漁民：對賴政府報復

金門地方人士表示，金門漁民知道近期兩岸關係敏感，大家都乖乖待在我方水域而不敢越界，雖然過往澎湖漁船都會過來該海域捕撈小管，但近期兩岸關係不佳，大陸海警執法也嚴格起來。該人士表示，五月到八月是大陸伏魚季，基本上這時間大陸漁船不得出海捕魚，澎湖漁船可能運氣不佳撞上大陸海警。

澎湖區漁會總幹事蔡月嬌說，大進滿八十八號夏天捕小管、冬天捕土魠魚，洪姓船長是澎湖西嶼人，該船是船公司交由船長管理，到昨晚十時許，洪姓船長的家人尚未與區漁會聯繫。她說，根據澎湖老船長的經驗，我漁船被押回大陸後，就像我國海巡逮捕他國違法漁民的做法，會把我漁民留置調查並罰款；目前兩岸關係緊張，澎湖許多漁民都認為大陸海警船的強力作為是針對賴清德政府而來的報復行為。