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賴指9成台人受波及 國台辦：綠故意混淆民眾和台獨

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者鄭媁／綜合報導

大陸日前發布「懲獨」新規，賴清德總統稱台灣九成民眾都有可能受波及，陸委會也升高赴陸旅遊警示至橙色。大陸國台辦昨晚回應，指「民進黨政客」故意將廣大台灣民眾與「台獨」頑固分子混為一談，稱大陸將一如既往歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作。

大陸國台辦發言人陳斌華昨稱，民進黨當局這些做法完全罔顧事實、顛倒黑白，是對大陸惡意的誣衊和抹黑，是對台灣民眾赤裸裸的欺騙和恐嚇。他重申，陸方發布實施依法懲治「台獨」頑固分子司法文件，不針對廣大台灣同胞。

針對陸委會副主委梁文傑指兩岸實質就是「兩個國家」，陳斌華昨回應，陸委會有關言論再次暴露出民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂、不斷進行挑釁對抗的本質；任何挑戰一個中國原則、挑釁兩岸同胞的行徑，必受懲罰、必定失敗。

就梁文傑言論，國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，可看出陸委會試圖和緩兩岸緊張的用心，但把在野黨貼上台獨標籤，不僅有違事實，也努力錯了方向。他稱，前總統馬英九所說的中華民國主權，是及於大陸地區的，這個說法完全符合憲法；馬總統在這個基礎上，兩岸簽訂了廿三項協議，而且二○一五年還在新加坡進行馬習會，可見大陸方面很清楚國民黨立場和台獨路線的區別。

台獨 陸委會 馬英九

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