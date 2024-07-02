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澎湖漁船在金門外海遭陸海警船押返 漁民：中國在報復賴清德

CNN：中國2防長涉收賄落馬 解放軍戰備程度引發質疑

中央社／ 台北2日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國2位前防長落馬，暴露出中國領導人軍事現代化進程關鍵領域根深柢固的欺騙行為，引發外界質疑中國在地緣政治緊張局勢加劇之際的戰備狀態。

中國兩位前國防部長李尚福、魏鳳和去年消失在公眾視野，引發外界數月來的臆測，而官方一貫保持緘默，北京當局最近終於證實兩人因為涉貪遭到調查。

分析人士指出，李尚福與魏鳳和都是在中國國家主席習近平的領導下獲得提拔，儘管習近平進行了10多年的反腐鬥爭，兩人還是涉貪遭到解職，凸顯在軍隊最高層防止腐敗的困難程度。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）安全學者夏爾（James Char）指出，習近平的反貪腐運動雖取得了部分成功，但缺乏適當的民間監督和獨立的司法體系，意味著解放軍依賴內部調查人員進行監督。他說：「這樣做很困難，所以貪腐肯定會繼續下去。」

根據中國中央電視台報導，除了收賄、行賄和濫用職權外，李尚福還被指控「嚴重污染軍隊政治生態，對國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害」。

美國國防大學（National Defense University）國家戰略研究所中國軍事事務研究中心資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）指出，這些謹慎措辭顯示，製造武器的國營企業和解放軍採購系統之間存在勾結情事。

吳志遠說：「我們知道其中存在某些勾結，但是不清楚。而且中共也不會承認關鍵武器實際上不合格也不可靠…倘若得到證實，這對習近平來說，將更為嚴重，因為他不僅會懷疑操守，還會懷疑實際的軍事戰備。」

夏爾表示，解放軍採購系統問題已經存在多年。

他指出，2018年中國海軍工程大學、海軍裝備採購中心、中央軍委審計署聯合撰寫一份研究報告，針對解放軍軍備採購的串通投標行為進行分析，並呼籲改善招標系統。

他說：「這些採購採買問題引發對先前解放軍採購軍備品質的質疑。它們（軍備）在戰場上實際表現如何？我認為很有問題。」

中共中央軍委副主席何衛東3月出席中國全國人大軍方代表團會議時，宣示要打擊軍隊內部的「虛假作戰能力」。夏爾指出，這顯示中國軍方高層可能擔心軍備的品質。

夏爾表示：「他的評論很快就消失在公眾視野。我認為這透露許多關於（解放軍）實際的作戰能力。」

夏爾還指出，長遠來看，習近平整頓軍隊及其採購系統，對中國作戰能力而言是好的跡象。

他說：「這些問題到時候會得到修正。而且習近平如何能讓解放軍跟上進度，讓他寄望解放軍於2035年前達成現代化的夢想得以實現，這點會持續不斷被檢視。」

李尚福 習近平 解放軍

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