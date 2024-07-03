抵哈薩克出席上合峰會前 習近平：反對「陣營對抗」

中國大陸國家主席習近平昨天上午搭乘專機前往哈薩克首都阿斯塔納，將出席上海合作組織峰會。在阿斯塔納峰會後，大陸將接任上合組織二○二四至二○二五年輪值主席國，這是大陸時隔七年再次擔任主席國。習近平行前發表署名文章，強調要踐行真正的多邊主義，反對霸權主義和陣營對抗，推進平等有序的世界多極化。

俄羅斯也是上合組織成員國，俄羅斯總統普亭將親自出席今年峰會，外界預料習、普將再次會面。二人五月十六日才在北京會面，相距僅約一個半月。普亭上月中訪問北韓，俄朝重回軍事同盟關係，中俄朝三方互動受矚目。

習近平二日至六日出席在阿斯塔納舉行的上合組織峰會，並對哈薩克、塔吉克國進行國是訪問，昨哈薩克總統托卡耶夫率政府高層迎接。

習近平在機場發表談話表示，十一年前他在哈薩克首次提出共建「絲路經濟帶」倡議，如今中哈「一帶一路」成果豐碩。他期待與托卡耶夫就中哈關係及共同關心的國際和區域問題深入交換意見，為中哈永久全面戰略夥伴關係發展擘畫新藍圖、作出新部署。他也期待出席上合組織峰會，推動這一重要多邊機制實現新的更大發展。

在習近平抵達哈薩克前，他於哈薩克媒體發表署名文章表示，這是他第五次以大陸國家主席身分到訪，中哈經濟合作方面，他提到要深化經貿、產能、投資、能源礦產、農業等傳統領域合作，推進中歐班列和跨裡海國際運輸走廊建設等。

就國際議題，習近平強調，要加強戰略溝通，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，反對霸權主義、強權政治、陣營對抗，推進平等有序的世界多極化和普惠經濟全球化。