戰線延長／菲對仙賓礁運送物資 陸稱有跟監

中菲近來在南海問題上爭端不斷，雙方繼在仁愛礁、黃岩島海域爆發衝突後，戰線延長到另一環礁仙賓礁。大陸海警局發言人劉德軍昨稱，菲律賓一日派三艘海警船對「非法滯留」仙賓礁的海警九七○一艦「過駁」（指透過駁船運送）人員物資，大陸海警全程跟監管控。

劉德軍稱，中方對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方船隻滯留仙賓礁，侵犯中方領土主權和海洋權益，違反南海各方行為宣言，破壞南海和平穩定，中方堅決反對。大陸海警將一如既往在管轄海域維權執法，捍衛權益。

四月中旬以來，菲律賓海岸警衛隊在仙賓礁部署了兩艘海警船，在潟湖內「錨泊聯排」並長期維持該狀態。

環球時報引述中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄指出，菲律賓海警兩艘巡邏船實質上已成為一種新型的「坐灘」，形成半永久存在的浮動平台，具備完整通訊、偵察、水下探測、直升機起降等一系列完整的多域作戰能力，成為菲律賓在仙賓礁的軍事前哨。

菲律賓商報報導，該兩艘海警船六月十二日舉行升旗儀式，當時中方船艦不僅包圍仙賓礁，也團團圍住菲律賓船隻。六月十九日，菲律賓巴拉望島有民眾在巴拉巴克海峽附近目擊兩艘中共軍艦航行。

另據日本共同社報導，昨天下午一時四十分左右，一艘中國海警局船隻駛入釣魚島周邊「日本領海」。第十一管區海上保安總部（那霸）稱，該船隻搭載類似機關砲的裝置，跟隨日本漁船的動向航行。日本海保巡邏船要求其駛出「領海」。而在「領海」外側的毗連區，還發現另一艘搭載類似機關砲的中國船隻。