遠航常態化？ 陸造驅逐艦式海警船

Google最新衛星影像顯示，上海江南造船廠正在建造一艘至少長一五○公尺、船身窄細，外型神似共軍海軍○五二D型飛彈驅逐艦的船艦，其雖有艦砲空間，卻未預留導彈垂直發射位置。美國之音引述軍事專家研判，此船應非戰鬥艦，可能是參考軍艦設計出的海警船。專家示警，大陸海警未來可能常態化出沒於第一島鏈外，甚至遠航至亞丁灣、北方海路，將對與北京有海事爭端的鄰國帶來挑戰。

共軍○五二D型飛彈驅逐艦是大陸第二型「仿神盾艦」，又稱「中華神盾」，是大陸迄今建造數量最多的一型飛彈驅逐艦，堪稱共軍海軍的核心力量。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前主任舒斯特（Carl Schuster）指，中共海軍曾改裝過廿艘○五六型護衛艦，拆除飛彈系統後交予海警，此次以○五二D型艦為平台打造新型海警船象徵最新趨勢。他並指，○五二D型艦是為執行「遠海」任務所設計，這代表大陸海警計畫將行動範圍擴展至「近海」，亦即突破第一島鏈外。

大陸海警目前擁有二艘全球排水量最大「趙頭級」萬噸海警船，其中一艘常態化部署在南海。新加坡南洋理工大學學者許瑞麟示警，七千噸級以上的○五二D型將成大陸次大海上巡邏船，不僅能頻繁執行遠航任務，較其他國家海警船仍具噸位優勢，一旦大量服役，將對與北京有海事爭端的鄰國構成挑戰。

據報導，台灣國防安全研究院助理研究員江炘杓分析，大陸有監控遠海的需求，特別因為與菲律賓關係緊張，目前以南海為主。○五二D是一個很成熟的載台，大陸可能是利用這個載台的動力系統跟雷達系統，來提高海警的遠海監測能力。

目前大陸海警巡邏艦遍及太平洋，已是該區僅次於美、澳的第三大海事安全部隊。許瑞麟研判，海警船升級後，大陸除了在太平洋地區擴大巡邏力道，在協同俄羅斯開發的北方海路上，也可能會見到大陸海警的蹤影。江炘杓亦認為，大陸海警將放眼遠海，如到亞丁灣執行反海盜護航任務。

舒斯特表示，以○五二D驅逐艦改為海警船有助於降低共軍的整體後勤、建造和維護成本，且藉助通用系統組件及船舶的操控特性，亦可簡化其訓練和戰術整合程序。