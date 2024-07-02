快訊

移動路徑曝！澎湖漁船遭陸海警帶走 船上共5人包括2名台籍、3名印尼籍

澎湖漁船在金門外海遭陸海警船押返 漁民：中國在報復賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我方漁船遭中國海警船帶走！海巡署緊急回應 「1因素」停止緊追

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署針對我方漁船被中國海警船帶走，晚間緊急發出回應稿。示意圖，記者廖炳棋／翻攝
海巡署針對我方漁船被中國海警船帶走，晚間緊急發出回應稿。示意圖，記者廖炳棋／翻攝

海巡署針對我方漁船被中國海警船帶走，晚間緊急發出回應稿。

海巡署說，晚間八點14分時，接獲澎湖籍「大進滿 88」漁船船主報案，在金門料羅港東北東方23.7（限制水域外17.5浬、中線以西25浬），遭中國海警14057、14603 等2艘登檢扣押，海巡署立即調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援，採攔截航線深入船隊中，試圖救援我國漁船，並增派 10039艇緊急出勤前往協處。

晚間9點14分，海巡署10081艇，遭3艘大陸海警船攔阻（距「大」船1.6浬、距晉江岸際5.4浬、陸方領海基線內2.9、距金門北碇13浬），我方立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，陸方向我方廣播喊話，要求勿干擾，另海巡署偵獲周邊尚有4艘大陸海警船往現場集結，海巡署10081艇及3505艇持續向陸方廣播要求釋放「大」船未果，為避免升高衝突，停止緊追。

晚間10時，「大」船已遭陸方帶往福建圍頭港，「大」船被登檢位置距大陸晉江11.2浬，且為大陸伏季休漁期間，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調陸方，海巡署呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，儘速釋放「大」船人船。

海巡署 漁業署 金門

延伸閱讀

澎湖漁船在金門外海捕小管遭中國海警船押返 漁民：中國在報復賴清德

影／曾泊靠夏威夷引關注 海巡新竹艦遠洋巡護1萬7千公里返台

驅離陸海警船是阿Q式勝利？海巡署嚴正駁斥：勿淪中國認知作戰推手

巡防艇驅離陸海警船是阿Q式勝利？海巡署發聲明駁斥

相關新聞

澎湖籍漁船遭中國海警船帶走 船上共5人包括2名台籍、3名印尼籍

一艘澎湖漁船大進滿88號今天晚間8點多傳出在金門外海作業，遭2艘中國海警船強行登檢，並在晚間10點多將船隻帶回大陸圍頭港...

海巡署3艘艦艇寡不敵眾 中共7艘海警船強行帶走澎湖漁船

一艘澎湖漁船今天晚上在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，不過由於中國海...

我方漁船遭中國海警船帶走！海巡署緊急回應 「1因素」停止緊追

海巡署針對我方漁船被中國海警船帶走，晚間緊急發出回應稿。

澎湖漁船在金門外海遭陸海警船押返 漁民：中國在報復賴清德

澎湖籍漁船大進滿88號今晚在金門外海捕撈小管時，突然被2艘大陸海警船強行登檢，並將船隻帶回中國大陸。澎湖漁民透露，近期兩岸關...

陸委會副主委梁文傑稱「兩岸是兩國」 國台辦回應

總統賴清德520就職後，多次提及「互不隸屬」，陸委會副主委梁文傑近日也大談兩岸實質就是「兩個國家」，引發關注。大陸國台辦...

澎湖漁船金門外海作業 傳遭大陸海警強行登船檢查帶回

一艘澎湖籍漁船今晚在金門外海作業，傳出遭中國大陸海警船強行登船檢查，並企圖將船隻帶回大陸，鄰近作業漁船透過無線電爭相走告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。