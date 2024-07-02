國台辦再批「互不隸屬」 揚言挑戰一中必受懲罰

總統賴清德就任後多次提及兩岸「互不隸屬」，陸委會副主委梁文傑昨天表示，「如不把對岸視為國家」，是件很荒謬的事。對此，國台辦今晚回應稱，任何挑戰一中原則的行徑必受懲罰、必定失敗。

賴總統就職以來多次提及兩岸「互不隸屬」，大陸委員會副主委梁文傑1日受訪時表示，「若不將對岸當一個國家，對中華人民共和國視而不見」，是件很荒謬的事。除了憲法，在其他法律制度，「我們一切做法都把對方當國家」。

對此，中國國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華2日晚間透過新聞稿表示，「陸委會有關言論再次暴露出民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂、不斷進行挑釁對抗的本質」。

他說，「台灣是中國一部分的法理事實明明白白。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也絕不允許改變」。

陳斌華宣稱，「賴清德當局就任以來罔顧事實、曲解法理，赤裸裸販賣『兩國論』，引發兩岸同胞強烈不滿和堅決反對」；「賴清德的『台獨』言論欺騙不了台灣民眾，洗白不了其『台獨工作者』、『麻煩製造者』的本質」。

他揚言，「任何挑戰一個中國原則、挑釁兩岸同胞的行徑，必受懲罰、必定失敗」。

此外，北京稍早前公布「關於依法懲治『台獨』

頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」後

，陸委會強調「兩岸互不隸屬，北京當局對台完全不具司法管轄權 」，並將中國大陸及港澳地區旅遊警示提升到「橙色」，陳斌華今晚對此也予以嚴詞回應。

他宣稱，「民進黨當局這些做法完全是罔顧事實、顛倒

黑白，是對大陸惡意的污蔑和抹黑，是對台灣民眾赤

裸裸的欺騙和恐嚇」。

陳斌華還稱，「依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，合理合法」；「凡是以身試法的『台獨』頑固分子，不管其身在何處，國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲」。

他最後說，中國大陸發布實施依法懲治「台獨」頑固分子司法文件，不針對廣大台灣民眾。希望台灣民眾以實際行動維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。「我們一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作，增進對大陸的了解，共享中國式現代化發展機遇，共創中華民族偉大復興偉業」。