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傳澎湖漁船遭大陸海警強行登檢「拖回大陸」 海巡署緊急召開應變會議

印度宗教集會爆踩踏事件！傳至少107人死亡 警方還原過程：場內這狀態讓人不適

澎湖漁船金門外海作業 傳遭大陸海警強行登船檢查帶回

聯合報／ 記者徐白櫻／澎湖即時報導
一艘澎湖籍漁船今晚在金門外海作業，傳出遭中國大陸海警船強行登船檢查，並企圖將船隻帶回大陸。示意圖／金馬澎分署提供
一艘澎湖籍漁船今晚在金門外海作業，傳出遭中國大陸海警船強行登船檢查，並企圖將船隻帶回大陸。示意圖／金馬澎分署提供

一艘澎湖籍漁船今晚在金門外海作業，傳出遭中國大陸海警船強行登船檢查，並企圖將船隻帶回大陸，鄰近作業漁船透過無線電爭相走告，引起眾人恐慌。澎湖縣農漁局表示，尚未接獲漁民通報。海巡署金馬澎分署得知此事，連夜開會緊急應變，但不透露詳細情況。

晚間8點多，澎湖籍漁船大進滿88號在金門東北角海域捕撈小管，海面上突然出現2艘疑為大陸海警船靠近拍照，之後登船檢查，鄰近作業漁船見狀，爭相透過無線電通報漁業廣播電台。

海巡單位表示，確實有在無線電內聽見大陸海警船與澎湖籍漁船發生狀況，但澎湖籍漁船均未回返，內情不清楚。

澎湖縣府農漁局說，未接獲漁民通報遭陸警強行登檢情事，將設法透過家屬了解情況。

海巡署 漁民 澎湖縣 金門

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