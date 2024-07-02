陸委會副主委梁文傑稱「兩岸是兩國」 國台辦回應

總統賴清德520就職後，多次提及「互不隸屬」，陸委會副主委梁文傑近日也大談兩岸實質就是「兩個國家」，引發關注。大陸國台辦發言人陳斌華2日晚間回應說，陸委會有關言論再次暴露出民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂、不斷進行挑釁對抗的本質，強調任何挑戰「一個中國原則」、挑釁兩岸同胞的行徑，必受懲罰、必定失敗。

大陸國台辦2日晚間發布發言人「答記者問」，就賴清德多次提及「互不隸屬」，和梁文傑日前接受廣播節目專訪時的說法進行回應。

陳斌華說，陸委會有關言論再次暴露出民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂、不斷進行挑釁對抗的本質。

他重申，「台灣問題的歷史經緯清清楚楚，台灣是中國一部分的法理事實明明白白。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變。」

陳斌華說，「賴清德當局」就任以來罔顧事實、曲解法理，赤裸裸販賣「兩國論」，引發兩岸同胞強烈不滿和堅決反對。台灣同胞的眼睛是雪亮的，賴清德的「台獨」言論欺騙不了台灣民眾，洗白不了其「台獨工作者」、「麻煩製造者」的本質。任何挑戰「一個中國原則」、挑釁兩岸同胞的行徑，必受懲罰、必定失敗。

梁文傑1日接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，對於「互不隸屬」的說法，他稱，大陸一定會批評，因為從對岸的角度來看，中華民國是不存在或不該存在的「非法政權」，對大陸而言，華獨和台獨是一樣。

因此，梁文傑認為，前總統馬英九的作法在對岸看法也是「獨」。他並指，除了憲法，在其他法律制度，我們一切做法都把對方當國家，要叫「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質就是兩個國家。

值得注意的是，梁文傑當時還對陸委會調升大陸地區與港澳旅遊燈號為「橙色」透露，近期有一名台商遭控觸犯大陸國家安全法，但具體情況為何尚不清楚，提醒國人應多注意。目前，陸方暫未對此做出回應。