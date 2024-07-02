快訊

傳澎湖漁船遭大陸海警強行登檢「拖回大陸」 海巡署緊急召開應變會議

印度宗教集會爆踩踏事件！傳至少107人死亡 警方還原過程：場內這狀態讓人不適

陸委會副主委梁文傑稱「兩岸是兩國」 國台辦回應

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於陸委會副主委梁文傑的說法，大陸國台辦發言人陳斌華說，陸委會有關言論再次暴露出民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂、不斷進行挑釁對抗的本質。記者陳政錄／攝影
對於陸委會副主委梁文傑的說法，大陸國台辦發言人陳斌華說，陸委會有關言論再次暴露出民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂、不斷進行挑釁對抗的本質。記者陳政錄／攝影

總統賴清德520就職後，多次提及「互不隸屬」，陸委會副主委梁文傑近日也大談兩岸實質就是「兩個國家」，引發關注。大陸國台辦發言人陳斌華2日晚間回應說，陸委會有關言論再次暴露出民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂、不斷進行挑釁對抗的本質，強調任何挑戰「一個中國原則」、挑釁兩岸同胞的行徑，必受懲罰、必定失敗。

大陸國台辦2日晚間發布發言人「答記者問」，就賴清德多次提及「互不隸屬」，和梁文傑日前接受廣播節目專訪時的說法進行回應。

陳斌華說，陸委會有關言論再次暴露出民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂、不斷進行挑釁對抗的本質。

他重申，「台灣問題的歷史經緯清清楚楚，台灣是中國一部分的法理事實明明白白。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變。」

陳斌華說，「賴清德當局」就任以來罔顧事實、曲解法理，赤裸裸販賣「兩國論」，引發兩岸同胞強烈不滿和堅決反對。台灣同胞的眼睛是雪亮的，賴清德的「台獨」言論欺騙不了台灣民眾，洗白不了其「台獨工作者」、「麻煩製造者」的本質。任何挑戰「一個中國原則」、挑釁兩岸同胞的行徑，必受懲罰、必定失敗。

梁文傑1日接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，對於「互不隸屬」的說法，他稱，大陸一定會批評，因為從對岸的角度來看，中華民國是不存在或不該存在的「非法政權」，對大陸而言，華獨和台獨是一樣。

因此，梁文傑認為，前總統馬英九的作法在對岸看法也是「獨」。他並指，除了憲法，在其他法律制度，我們一切做法都把對方當國家，要叫「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質就是兩個國家。

值得注意的是，梁文傑當時還對陸委會調升大陸地區與港澳旅遊燈號為「橙色」透露，近期有一名台商遭控觸犯大陸國家安全法，但具體情況為何尚不清楚，提醒國人應多注意。目前，陸方暫未對此做出回應。

台獨 國台辦 梁文傑 賴清德 陳斌華 陸委會 馬英九

延伸閱讀

白要表決國情報告 藍支持、府反彈

賴清德拋「AI移中南部」台北桃園有意見 陳其邁回應了

黃國昌提案邀賴清德國情報告 總統府：釋憲前不宜

傳戰時宮廟囤彈藥 賴士葆：放賴清德老家如何

相關新聞

澎湖漁船金門外海作業 傳遭大陸海警強行登船檢查帶回

一艘澎湖籍漁船今晚在金門外海作業，傳出遭中國大陸海警船強行登船檢查，並企圖將船隻帶回大陸，鄰近作業漁船透過無線電爭相走告...

陸委會副主委梁文傑稱「兩岸是兩國」 國台辦回應

總統賴清德520就職後，多次提及「互不隸屬」，陸委會副主委梁文傑近日也大談兩岸實質就是「兩個國家」，引發關注。大陸國台辦...

賴總統稱「台灣逾9成民眾恐遭波及」 國台辦：台獨頑固分子非一般民眾

大陸日前發布懲治「台獨」頑固分子的意見後，總統賴清德在民進黨中執會上表示，台灣九成以上民眾都有可能受到波及，陸委會也因此...

最近距台不到100海里！中共3日執行軍事任務 網猜恐是航母福建號海試

中共解放軍3日起將在浙江以東的東海近海執行為期3天的「軍事任務」，最近距離台灣不到100海里。由於中國第3艘航空母艦福建...

抵哈薩克首都 習近平：中哈關係升至永久全面戰略夥伴

大陸國家主席習近平2日抵達哈薩克首都阿斯塔納，出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並對哈薩克進行國事訪問。習...

找無陸媒盯梢台政論爆料者 王鴻薇：把沈伯洋當塑膠？

自由時報6月25日報導，稱陸媒駐台記者介入台灣「某新聞台」政論節目的製播流程，陸委會證實此事，會與文化部進行調查，但陸委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。