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最近距台不到100海里！中共3日執行軍事任務 網猜恐是航母福建號海試

中央社／ 台北2日電
中共航母福建號。新華社
中共航母福建號。新華社

中共解放軍3日起將在浙江以東的東海近海執行為期3天的「軍事任務」，最近距離台灣不到100海里。由於中國第3艘航空母艦福建號3日可能駛離上海進行第3次海試，軍事網友研判可能就是這次的軍事任務。

據中國海事局官網，浙江海事局2日上午發布一則航行警告，公布15點座標，表示7月3日凌晨4時至5日晚上6時，將在這15點連線水域範圍內執行軍事任務，禁止駛入。

越南軍事記者Duan Dang下午在X平台發文指出，中國宣布7月3日至5日在距離台灣不到100海里的東海，舉行大規模軍事演習。他公布的連線水域圖，顯示在浙江近海。

軍事網友Q隨後在X平台發布圖文說，這次遼寧海事局沒有發布任何相關航行警告，唯一與試航相關的航行警告似乎是浙江海事局發布的。這次時間很短，只持續到5日晚上6時，地區在浙江以東的東海海域。

文章稱，從演習場地面積巨大但持續時間較短來看，猜測很可能是福建號航艦首次彈射起飛試驗，又或者是一次指向台灣海峽的軍演。

在此之前，上海海事局1日發布航行警告，3日一大型船舶深水航道出口實施交通管制。由於與福建號先前兩次海試前發布的航行警告類似，外界研判可能是福建號將離港進行第3次海試。

Q並發布氣象預測圖稱，預計未來3天，舟山群島附近將出現強風，這可能是福建號海試區域南移的原因。

在微博相關討論區，大陸網友多指出，如果航空母艦進行艦載機起降試驗，過去都安排在渤海海灣進行，避免美國軍機抵近偵查；若這次在東海海試，可能是試驗別的項目。

中共 台灣海峽 演習 福建 航空母艦 解放軍

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