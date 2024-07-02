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路透：香港終院海外法官辭職 將削弱對香港法治信心

中央社／ 香港2日綜合外電報導

香港終審法院上月證實2名英國籍法官辭任終院非常任法官。部分律師和專家表示，此事不僅引發人們對法治的擔憂，還將進一步削弱人們對香港更廣泛商業法律部門的信心。

路透社報導，香港的國際金融中心地位長期仰賴其法律產業援助。但這個產業如今面臨資本市場低迷、其他金融中心競爭，以及中美之間日益緊張的壓力等問題。

律師和專家表示，新的司法獨立和法治強度問題，將讓外國公司更加擔憂，其在香港是否能受到法律保護。

前香港大學法律學院教授、華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）研究員戴大為（Michael Davis）表示，「有些人認為可將商業案例視為一種現象，並與政治或人權案件分開看待，但我認為這是一條危險的道路，因為現實情況就是，政治打壓手段也會滲透到商業領域。」

上月，75歲的英國籍法官岑耀信（JonathanSumption）和83歲的郝廉思（Lawrence Collins）相繼掛冠求去，引發人們對於香港法治中心地位的高度擔憂。

這2人都是商事法的國際權威。此前在5月底，14名泛民主派人士遭認定違反香港國安法，被判顛覆國家政權罪名成立。

郝廉思上月6日請辭後曾提及香港的「政治情勢」；而岑耀信也在「金融時報」（Financial Times）發表評論指出，海外法官留在香港終審法院已「不切實際」，因為「香港曾是個充滿活力、政治多元化的社會，如今正逐漸變成一個極權統治的地區」，當地法官已「陷入中國創造、令人無法接受的政治環境，在任何政府強烈關切的領域，法治都受到嚴重危害」。

6名資深商業律師告訴路透社，他們的辭職也加劇長期以來人們對香港法治未來的擔憂。

他們指出，如今越來越多準備起草商業合約、成立合資企業或要決定在何處仲裁複雜案件的企業紛紛捨棄香港，轉向新加坡、杜拜或美國德拉瓦州（Delaware）等地，因為這些地方被認為較為中立。

擁有30年經驗的1名商業律師告訴路透社，考量到終審法院擁有商業上訴法院的權力，「岑耀信和郝廉思的離開對香港來說堪稱嚴重打擊。」

戴大為指出，任何明顯的法律保障弱化跡象，都會影響商業實體對合約執行的信心。儘管國安法相關案件占據媒體版面，但香港絕大多數律師都是從事商業和企業相關工作。

根據世界銀行集團（World Bank Group）的排名，香港的法治水準在亞洲排名第3，擁有1萬1000名初級律師和1600名訴訟律師。然而，根據香港律師會（Hong Kong Law Society）的數據，在香港註冊的外國律師事務所數量已從2019年的91間減少到2024年的74間。

國安法 律師 香港

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