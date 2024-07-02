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藍委質疑陸媒盯梢案如王立強事件 卓榮泰允1周了解

中央社／ 台北2日電

媒體日前報導，中共官媒在台參與製作政論節目，更在錄影棚盯梢。國民黨立委葉元之今天質詢行政院長卓榮泰，要求政府查清楚，不要像王立強事件一樣，抹紅完就船過水無痕，卓榮泰承諾，若沒有牽扯複雜情節，1周應該足以了解。

卓榮泰今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

葉元之質詢時指出，媒體上周爆料說中共介入台灣政論節目，整件事炒得非常熱，府院黨說確有此事，但陸委會副主委梁文傑昨天卻說找不到該新聞的爆料者，希望該報導不是標題殺人或媒體隨便爆料，也要求政府應拿出查案精神把事情查出來，他問現在查的怎麼樣。

文化部長李遠回應，文化部不是調查單位，不可能有調查權，基於職權所在，已發文給當初邀請的單位。

葉元之質疑，「文化部只有發文？」這麼嚴重的事情只有發文，不把國人當一回事喔，如果只有發文，感覺這件事沒有很嚴重。

卓榮泰強調，如果事涉國家安全或牽涉到干涉媒體，當然嚴重，但是，任何一件事都必須要確切掌握資訊，了解真相；文化部也好，或其他單位也好，都只能依法行政，做自己業內該做的事情，除了文化部發文之外，其他單位有沒有進一步的了解，還要統合，不希望有這件事發生。

葉元之不滿卓榮泰回答，他認為，這件事很像當年的王立強事件，當時蔡英文政府說要查，府院黨都把這件事當一回事，結果查了半天，沒事了，當年把王立強當一回事的民進黨高官沒人出來道歉，他不希望這件事船過水無痕，被指涉媒體都自清好幾次了，不要抹紅完就沒了。

卓榮泰回應，政府會把資料彙整出來後清楚向大家報告，也希望沒有這種事情，這表示台灣媒體的自律非常完善。

葉元之要求1周內對外說明，卓榮泰承諾，如果沒有牽扯複雜情節，1周應該足以了解。

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