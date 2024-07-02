2月陸船越界翻覆釀2死 金門府會赴陸慰問罹難者家屬

基於人道關懷的立場，金門縣副縣長李文良今天下午偕同金門縣議員王國代、許玉昭、李養生、縣府參議呂清福、金門縣紅十字會長洪國正、總幹事呂忠飛與府會相關人員，前往大陸泉州晉江市慰問0214事件2名罹難者的家屬，除了表達深切的慰問之意，並由「金門縣紅十字會」代表，捐贈地方善款新台幣20餘萬元，盼此事早日落幕，罹難者能早日返鄉入土為安。

發生在今年2月14日金門北碇島海域的陸船翻覆事件，引起兩岸關注，事件發生4個多月以來，在金門縣議員王國代與金門縣國際傑人會多方奔走之下，募集多位金門地方善心人士的愛心，共募得地方善款新台幣20餘萬元，全數用於捐贈罹難者家屬。

王國代表示，自事件發生以來，受到許多金門鄉親的高度關注，他與眾多金門鄉親發揮「人道關懷」的精神，透過地方善款捐贈，以及組織金門縣府會慰問團親自來到泉州致意，以撫慰罹難者家屬心中的傷痛，協助他們早日走出事件陰霾。

李文良表示，作為「0214事件」的地方政府，責無旁貸，縣長陳福海在第一時間即表達遺憾與不捨，並且責成縣府團隊全力支持及提供行政協助，與兩岸有關單位保持聯繫，確實掌握事件發展。同時，在兩岸當局多次的協商過程中，作為後援，對於現存於金門縣殯儀館的兩具罹難者遺體，也提供完善的冰存與殯儀等事務性協助。

李文良強調，金門在兩岸發展的特殊區位，長期扮演「連結兩岸」的角色與功能，藉由善款捐贈，展現金門民間對於罹難者的關懷，以及金門鄉親對兩岸人民互動最真誠、最真實的一面，並表達對事件圓滿落幕與兩岸和平的殷切期盼，金門縣政府、金門縣議會齊心推動兩岸善意循環，讓兩岸一起和平共榮。