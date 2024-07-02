菲方對滯留仙賓礁船隻運送人員物資 陸海警稱全程跟監

大陸與菲律賓近來在南海問題上爭端不斷，雙方繼在仁愛礁、黃岩島爆發衝突後，「戰線」再延長燒到另一個環礁仙賓礁（Sabina Shoal）。大陸海警局新聞發言人劉德軍2日表示，菲律賓1日派3艘海警船對非法滯留仙賓礁的海警9701艦「過駁」人員物資，大陸海警全程跟監管控。

過駁是指大船停靠碼頭、浮筒、裝卸平台，或大船在錨地用駁船或其他小船裝卸貨物。

劉德軍指出，大陸對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方船隻滯留仙賓礁，侵犯中國大陸領土主權和海洋權益，違反「南海各方行為宣言」，破壞南海和平穩定，中方堅決反對。

劉德軍強調，大陸海警將一如既往在管轄海域維權執法，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

自4月中旬以來，菲律賓海岸警衛隊在仙賓礁部署了2艘海警船，並在潟湖內錨泊聯排，並長期維持該狀態。

環球時報報導，中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄指出，菲律賓海警的2艘海警巡邏船實質上已成為一種新型的「坐灘」，形成半永久存在的浮動平台，具備完整的通訊、偵察、水下探測、直升機起降等一系列完整的多域作戰能力，成為菲律賓在仙賓礁的軍事前哨。

菲律賓商報報導，2艘海警船6月12日舉行升旗儀式，當時大陸船艦不僅將仙賓礁整個包圍了3圈，也將菲律賓船隻團團圍住。6月19日菲律賓巴拉望島有民眾在巴拉巴克海峽附近目擊2艘大陸軍艦航行。

解放軍南部戰區6月20日發布消息，近日南部戰區海軍某支隊組織多型艦艇奔赴南海某海域，圍繞對海射擊、協同反潛、航行補給等多個課目，展開跨晝夜、長航時實戰化訓練，當中包括萬噸大型驅逐艦。