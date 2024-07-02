三中全會將屆 專家分析：中共藉反腐壓制異聲

中共日前以涉貪開除前兩任國防部長魏鳳和、李尚福的黨籍。專家鄧聿文分析，中共在三中全會前夕抬出反腐、懲辦貪腐官員是為了壓制異議，不讓三中全會出現檢討政治路線的聲音。

中共中央政治局會議上週審議並分別通過中央軍委關於魏鳳和及李尚福問題審查結果和處理意見的報告，決定開除兩人黨籍及終止20大代表資格。會議指兩人收受巨額錢款，涉及嚴重違紀違法；其中李尚福並被指涉及行賄罪。

中共20屆三中全會將於本月15至18日召開。

中國問題專家鄧聿文1日在美國之音中文網撰文表示，「從李、魏二人的處理結果在三中全會前不久，且和政治局會議同一天公布來看，這個政治需求明顯和三中全會有關」。

鄧聿文這篇題為「三中全會前，中南海對官員再勒緊政治絞索」的文章分析，除了李、魏，中共官場今年被查處的官員數量非常之多，尤其最近兩個月幾乎到了每兩、三天就有一個中管幹部（中共中央直接理的幹部）落馬的地步，這在以前並不多見。

為何當局在三中全會前刻意在反腐上顯示「零容忍」態度？鄧聿文說，這不排除中南海已偵查到中共幹部隊伍、特別是高級幹部中對現行政策的某種不滿浮出了水面，將藉著三中全會「非議」中共中央的大政方針，甚至要求檢討目前的政治路線。

他分析，若在中共全會出現這種苗頭，即使當局強力壓制和撲滅，對中南海的權威也是一大警訊；而要避免這種情形，「不讓三中全會開成對中南海政治路線的檢討，就當局工具箱中的打擊武器來說，還是要抬出反腐這一招，多懲辦幾個所謂的腐敗官員」。

這位專家說，「這是中南海對官員上的一根政治絞索」。但若是只有反腐可能還嚇不到一些官員，而且打着反腐旗號要讓黨員幹部不說話，也顯得不那麼合理合法。

他表示，中南海還有另個政治絞索，也就是用黨的建設、尤其是政治建設強化對幹部群體的紀律懲戒，因此中共中央政治局會議當天，24名政治局委員也針對健全全面從嚴治黨體系進行第15次集體學習。

中共總書記習近平當天在主持學習的講話中強調，中共面臨的「四大考驗」、「四種危險」將長期存在，全面從嚴治黨永遠在路上，中共的自我革命永遠在路上。中共全黨必須永保「趕考」的清醒和堅定，以健全全面從嚴治黨體系為有效途徑，不斷將新時代黨的建設新的偉大工程推向前進。

如何推進？鄧聿文說，中南海的辦法是「堅持和加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導」。

鄧聿文分析，由於中國經濟持續不振和社會彌漫對未來的悲觀情緒，習近平的政治權威也在快速消退，這次中共三中全會當局重舉改革牌，目的是提振全黨以及社會對當局的信心，但這也給了黨內不滿力量一個合法要求檢討經濟路線甚至政治路線的機會。為了不讓會議越出事先劃定的基調和掌控，當局不能不保持警覺，並用黨的政治紀律來約束全體黨員、特別是高級幹部。

他說，在反黨和腐敗兩頂帽子或兩根絞索面前，難以想 像有中共官員還敢在會上公開挑戰現行路線，「而中南海要的，就是會議上假裝的政治團結，不能有非議聲音出現」。