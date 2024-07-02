快訊

已放二年！不明砲彈放置民宅洗手台下方…居民以為是玩具 軍方緊急處理

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

一年超過300次公務接待 中國地方政府有苦難言

中央社／ 台北2日電

中國地方政府的「公務接待」業務不止大幅增加基層公務員壓力，也造成財政壓力。據中國媒體揭露，有的地方政府去年的公務接待超過300次，接待逾3600人次，總花費人民幣30萬元左右。

據新華社旗下期刊半月談、南方都市報，上級主管部門赴地方政府的公務活動內容包含檢查、督查、考核、指導、評估。頻繁的公務活動，已經造成負責接待的基層公務人員極大壓力。

報導提到，部分地方政府一年的公務接待超過300次，基層公務員表示，同一項工作，上級部門一年來督查好幾次，每次都來一堆人，縣、鄉相關部門的負責人都得陪同接待，「上級部門來調研，要是接待不周，本應爭取到的項目和資金可能就花落別家了」。

據報導，中國西南地區的某一個縣，2023年公務接待超過300次，接待3600餘人次，總花費人民幣30萬元（下同，約新台幣135萬）左右。如果按照一年250個工作日計算，平均每個工作日需接待1次以上，平均每次的接待費用超過1000元；中國西部地區某一個縣在2023年的公務接待總量為270餘次，公務接待總費用82萬餘元，迎接上級檢查、調研兩類活動的數量名列前茅。

報導更提及，2022年時，曾有一個位在西南地區的「明星鄉鎮」全年接待540餘次，包含縣級部門調研占60%左右，省級部門檢查占20%左右，縣內外其他鄉鎮來考察、學習的占20%左右。

公務接待除了造成基層公務員的工作量大增，而且必須小心應對，以免出差錯招來不好的評價。對於地方財政更是一大壓力。

報導指出，根據黨政機關出差管理相關要求，赴基層出差並接受公務接待時，應當主動向接待方繳納餐費，然而實際上主動繳納餐費的人員比例不多，而且派出單位的層級越低，繳納的比例越低。

一位縣級接待部門負責人表示，「客人來了要熱情招待，他們即便主動給餐費，我們也要推辭一兩次，看到對方實在堅持才收下；那些不主動給的，我們絕不會去提醒人家要交費」。

此外，不少地方都根據差旅費報銷標準制定會議用餐標準，即早餐30元，午餐和晚餐各40元。然而實際上，隨著物價上漲，每餐人均40元的標準，很難安排出一桌像樣的接待餐，一位縣政府接待辦負責人表示，「縣裡冒著風險制定了高於會議用餐的公務接待標準」。

甚至有一名負責接待業務的人員說，去年曾經接待過省級單位的人員，一行4人加上縣府3人陪同，一行7人一日三餐餐費共1899元，「嚴格說來，這也是不合規，可又能怎麼辦呢？」

公務員 壓力

延伸閱讀

卜學亮擔任化妝師工作量過大　姚元浩怒嗆：你沒辦法

財劃法修正 莊翠雲：不要為修而修、獲共識更重要

影／人均創稅竹市第一但配回率最低 鄭正鈐籲速修財劃法

竹市人均創稅最多預算分配慘輸台南 鄭正鈐籲修財劃法

相關新聞

無論美俄 習近平國師：陸若選邊站 三戰可能已開始

北京日前舉辦「和平共處五項原則發表70周年」紀念活動論壇，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，中國大陸...

陸使館證實1中國公民菲國遭邦架遇害 另1人為美籍華人

針對大陸媒體報導，有兩名大陸醫療器械業者日前在菲律賓遭綁架撕票。中國駐菲律賓大使館證實有一名中國公民在菲遭綁架遇害，一同...

中共透過宗教統戰台灣？先嗇宮：胡言亂語

民進黨日前舉行「中國對台介選與統戰滲透」座談會，與會學者提到中國透過宗教活動影響台灣政治傾向，被認為政治傾向偏藍的三重先...

新疆沙漠靶場驚見美戰機靶機 被指模擬攻日

解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠除修建美國航母「福特號」1：1模擬靶艦外，有外國軍事網站根據衛星圖像發現，日本本土的基地也成為...

威懾？山東艦首現菲海域 中造驅逐艦式海警船「恐常態化遠航」

南海衝突升高之際，中國航空母艦「山東艦」近日抵菲律賓附近海域航行，此舉為解放軍首次，被認為有強烈威懾之意，且在行蹤曝光後...

國安法4年 香港900記者失業、數百人移民 設10海外媒體

香港在2020年實施國家安全法，打擊了香港的新聞自由，無國界記者組織(RSF)表示，4年來香港至少有900名記者失去工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。