一年超過300次公務接待 中國地方政府有苦難言

中國地方政府的「公務接待」業務不止大幅增加基層公務員的壓力，也造成財政壓力。據中國媒體揭露，有的地方政府去年的公務接待超過300次，接待逾3600人次，總花費人民幣30萬元左右。

據新華社旗下期刊半月談、南方都市報，上級主管部門赴地方政府的公務活動內容包含檢查、督查、考核、指導、評估。頻繁的公務活動，已經造成負責接待的基層公務人員極大壓力。

報導提到，部分地方政府一年的公務接待超過300次，基層公務員表示，同一項工作，上級部門一年來督查好幾次，每次都來一堆人，縣、鄉相關部門的負責人都得陪同接待，「上級部門來調研，要是接待不周，本應爭取到的項目和資金可能就花落別家了」。

據報導，中國西南地區的某一個縣，2023年公務接待超過300次，接待3600餘人次，總花費人民幣30萬元（下同，約新台幣135萬）左右。如果按照一年250個工作日計算，平均每個工作日需接待1次以上，平均每次的接待費用超過1000元；中國西部地區某一個縣在2023年的公務接待總量為270餘次，公務接待總費用82萬餘元，迎接上級檢查、調研兩類活動的數量名列前茅。

報導更提及，2022年時，曾有一個位在西南地區的「明星鄉鎮」全年接待540餘次，包含縣級部門調研占60%左右，省級部門檢查占20%左右，縣內外其他鄉鎮來考察、學習的占20%左右。

公務接待除了造成基層公務員的工作量大增，而且必須小心應對，以免出差錯招來不好的評價。對於地方財政更是一大壓力。

報導指出，根據黨政機關出差管理相關要求，赴基層出差並接受公務接待時，應當主動向接待方繳納餐費，然而實際上主動繳納餐費的人員比例不多，而且派出單位的層級越低，繳納的比例越低。

一位縣級接待部門負責人表示，「客人來了要熱情招待，他們即便主動給餐費，我們也要推辭一兩次，看到對方實在堅持才收下；那些不主動給的，我們絕不會去提醒人家要交費」。

此外，不少地方都根據差旅費報銷標準制定會議用餐標準，即早餐30元，午餐和晚餐各40元。然而實際上，隨著物價上漲，每餐人均40元的標準，很難安排出一桌像樣的接待餐，一位縣政府接待辦負責人表示，「縣裡冒著風險制定了高於會議用餐的公務接待標準」。

甚至有一名負責接待業務的人員說，去年曾經接待過省級單位的人員，一行4人加上縣府3人陪同，一行7人一日三餐餐費共1899元，「嚴格說來，這也是不合規，可又能怎麼辦呢？」