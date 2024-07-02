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無論美俄 習近平國師：陸若選邊站 三戰可能已開始

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（圖／取自澎湃新聞）
香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（圖／取自澎湃新聞）

北京日前舉辦「和平共處五項原則發表70周年」紀念活動論壇，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，中國大陸若選邊站，無論是站美國還是俄羅斯，「三戰可能已經開始了」。鄭永年這番話似乎是在為西方國家質疑北京在俄烏戰爭中暗助俄羅斯開脫。

鄭永年是大陸知名政治經濟學家，因曾出席大陸國家主席習近平召開的座談會而被視為是北京中央智庫，甚至被稱為「國師」。

據網路媒體《觀察者網》報導，鄭永年6月28日出席論壇時談到，很多美國朋友問他，既然和平發展很重要，為什麼俄烏衝突裡大陸要站在俄羅斯這一邊？

鄭永年接著說，「我告訴他們，不是這樣。大陸選擇的是和平與發展，無論是俄烏衝突還是巴以衝突，都不選邊站。如果大陸選邊站，無論是站在俄羅斯這一邊，還是站在美國這一邊，天下可能已經大亂了，第三次世界大戰可能已經開始了。」

鄭永年最後表示，正因為大陸沒有選邊站，而是站在和平發展這一邊，現在的俄烏衝突仍是「局部戰爭」。

大陸國家主席習近平在和平共處五原則70周年紀念會上，宣布設「全球南方」研究中心。美國之音引述常駐北京的大西洋理事會高級研究員舒曼（Michael Schuman）今年2月提出的警告，認為大陸有把「全球南方」武器化的傾向，並以此作為對抗美國及盟友的基礎。

俄羅斯 北京 美國

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