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陸使館證實1中國公民菲國遭邦架遇害 另1人為美籍華人

聯合報／ 大陸中心／即時報導
圖為馬尼拉市區鳥瞰。（路透）
圖為馬尼拉市區鳥瞰。（路透）

針對大陸媒體報導，有兩名大陸醫療器械業者日前在菲律賓綁架撕票。中國駐菲律賓大使館證實有一名中國公民在菲遭綁架遇害，一同被害的還有一名美籍華人。使館也再次提醒來菲的中國公民，切實提高安全防範意識。

大陸媒體指出，兩名遇害者是遭誘騙至菲律賓。據官方背景的微信公眾號《牛彈琴》指出，兩人是去菲律賓洽談業務，但「剛下飛機就被綁票了」。

中國駐菲律賓大使館官網2日發布新聞稿稱，日前使館接到一名中國公民在菲遭邦架的報案求助，立即啟動應急機制，全力開展營救工作。使館積極協助家屬向菲國警反邦架局報警，在大陸公安部門指導下與菲警方開展執法合作，通過外交渠道向菲方提出交涉，要求其盡快解救人質，採取切實措施保障在菲中國公民安全與合法權益。同時，使館還協調為被邦架者家屬來菲提供協助和便利。

新聞稿稱，「不幸的是，該中國公民最終遇害。據了解，一同被害的還有一名美籍華人。使館向兩名遇害者表示哀悼，對兇手予以最嚴厲的譴責。使館向遇害中國公民家屬積極提供領事協助，從多層面就此案再次向菲政府高層和有關部門提出交涉，敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲兇手。」

《牛彈琴》指出，這幾年菲律賓綁架案頻發，尤其是針對中國人，很多還被撕票。文章甚至提醒，「如果你和你認識的朋友接到菲律賓人的熱烈商務邀請，要非常當心綁票圈套了」；「古人云：危邦不入，亂邦不居。說得更直白一點，現在中菲關係這樣糟糕，菲律賓能有多大的生意？」

大使館 綁架 菲律賓

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