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中共三中全會在即 分析：稅改將上路

中央社／ 台北2日電

中共20屆三中全會15日至18日將召開，傳將推出新一輪財稅改革，美媒指出中國稅收連年銳減下，北京可能要加稅；對照中國個人所得稅應用程式（APP）突然增加經營所得等5項目，稅務機關似提前吹風，指向稅改可能即將上路。

美國之音6月30日報導，這次三中全會傳將推出新一輪財稅改革，在中國稅收連年銳減、央地都缺錢的形勢下，北京當局恐要加稅。

而陸媒每日經濟新聞6月24日報導，近日，中國國家稅務總局推出的官方稅收管理、個稅申報系統手機個人所得稅APP更新引起社會廣泛關注。

先前，APP在收入納稅明細中僅展示工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等綜合所得。更新後新增了5項個人所得，分別為經營所得，利息、股息、紅利所得，財產租賃所得，財產轉讓所得和偶然所得。

報導指出，納稅服務熱線12366客服人員表示，這次新增的5項個人所得主要是查詢、展示作用，並不改變匯算清繳方式。

不過有分析指出，此舉預告稅改即將開啟。

微信公眾號「政事堂2019」1日文章表示，個稅APP，界面已悄然出現巨變，這並不奇怪，伴隨著去年下半年「新質生產力」的提出，年底的中央經濟工作會議，在部署重點領域改革內容時，首次提出了「謀劃新一輪財稅體制改革」。

因此，這次個稅APP上新增的內容，就是本月即將召開的三中全會上的重點之一，稅務機關已經開始提前吹風。

這篇文章提到，縱觀改革開放以來，中國每一次經濟體制改革，財稅改革一定都是急先鋒，以適應當時即將出現的「新質生產力」，並對這些即將誕生的新質生產力徵稅。

例如1978年12月，第11屆三中全會確立了改革開放，一年後，全國人大審議通過一系列的外資所得稅立法，開啟了對新出現的外資徵稅。

再如1993年11月，第11屆三中全會確立了市場經濟。次年，震驚全球的分稅制改革和轉移支付啟動，中央政府對地方政府徵稅，開啟集中力量辦大事。

文章表示，歷史不會簡單的重覆，但是會踩著相似的韻腳。這次個稅APP的優化，就是中國財政部長藍佛安說的優化稅制結構，健全地方稅體系。

優化稅制結構指的是提升直接稅比重，降低間接稅比重，提升稅收的公平性，讓富裕的群體承擔更多的責任。而健全地方稅體系是權責相匹配，將容易引發地方政府競爭的增值稅和企業所得稅更多收歸中央，將激勵地方政府提供公共服務和提升環境的消費稅、個人所得稅、房地產稅更多交給地方。

此外，預估還會完善綠色稅收機制，未來，電力、核能、煤炭、油氣，以及太陽能、鋰電池、電動車等「新三樣」產業鏈上的綠色產業，會成引領新時代的拳頭產業，逐步成為中央政府新的主要稅源。

北京 綠色

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