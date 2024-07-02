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專家：地緣政治將令全球供應鏈南移

中央社／ 香港2日電

香港金融專家指出，地緣政治可能令全球供應鏈、貿易流大規模重組，可能先流向「全球南方」，才進入西方市場。

大公報今天刊登了對英資渣打銀行國際業務總裁洪丕正的專訪，他說，今年上半年走訪了約20個國家或城市，總結出三個將對全球銀行業帶來結構性影響的大趨勢，其中一個是地緣政治。

他表示，在地緣政治變得恆常化之前，全球供應鏈的流動方向「很簡單」，主要是由中國這個全球最大的製造業基地「一邊去太平洋，一邊去美國，一邊去歐洲」，沒有障礙。

但地緣政治的出現卻改變了上述情況，洪丕正相信，全球大部分供應鏈、貿易流將於未來5至10年出現大規模重組，即首先流向東南亞、南亞、中東、非洲、南美這些被統稱為「全球南方」的國家，再流入歐美市場。

他說，以全球主要的貿易走廊為例，過往兩年，成長最快的是「中國─東協」走廊和「中國─中東」走廊；銀行業主要是服務實體經濟，預期最終也要跟隨貿易流、資金流的新方向。

他說，為了配合全球發展大趨勢，渣打近年已在埃及和沙烏地阿拉伯等地增設據點，以及持續增加「走廊銀行家」數目，即派駐海外辦事處員工。

中東 埃及 實體經濟

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