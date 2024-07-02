中共透過宗教統戰台灣？先嗇宮：胡言亂語

民進黨日前舉行「中國對台介選與統戰滲透」座談會，與會學者提到中國透過宗教活動影響台灣政治傾向，被認為政治傾向偏藍的三重先嗇宮，常年與對岸宗教文化交流，董事長李乾龍痛斥「胡言亂語」，指宗教勸人向善，如此說法根本是誤導民眾，民進黨政府自己不願與對岸交流，民間團體努力促進兩岸溝通卻被抹紅，統戰根本是無稽之談。

三重先嗇宮主祀神農大帝，廟方常年推動兩岸宗教文化交流，不僅曾力邀對岸南京等地燈會藝術師來台參展，今年也中國甘肅省天水市，透過視訊轉播方式，舉行「甲辰年海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」。

「是晚上做夢胡言亂語嗎？」李乾龍直言，宗教本來就是淨化人心、穩定社會的力量，所收到的社會公德都是取之於社會，用之於社會，各大廟宇努力透過宗教力量化解兩岸兵凶戰危危機，誰不希望兩岸和平？現在誤導人民老百姓宗教是被人家利用，根本是半夜說夢話，還是有接收到哪個神明指示？

李乾龍說，民進黨到底是誰在那邊胡說八道，兩岸交流中斷，政府不努力想辦法克服，民間團體努力成為兩岸溝通橋梁，卻用抹紅、抹黑手段，實在令人不齒。

對學者認為廟宇可以影響信徒政治傾向，李乾龍直呼「不可能」，人心在內，大家心裡都有一把尺，大家到廟裡拜拜，都不會談論政治，先嗇宮不管藍、綠、白、還是沒有顏色的人士造訪，都非常歡迎，信徒也是不分黨派，請問要怎麼影響？

板橋慈惠宮曾是鴻海集團創辦人郭台銘住處，被認為傾向支持郭，近期廟方與中國昆山姐妹廟交流，有媽祖回娘家活動，但主委賴春穆強調，慈惠宮與對岸交流比較少，對岸接觸廟宇北部應該比較少，他是有聽說中部地區宮廟近期交流頻繁，但慈惠宮信徒較沒有政治色彩，不管哪個政黨都會來參拜，要說廟宇會影響信徒政治傾向，他認為不太可能。

主祀南海觀音的蘆洲湧蓮寺，一般被認為偏綠，主委陳宏昌說，湧蓮寺與對岸沒有交流活動，也沒有相關邀約，他強調，宗教沒有分黨派，不要替廟宇貼標籤。