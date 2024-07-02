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造052D型海警船？ 分析：陸海警恐常態化遠航第一島鏈外

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為共軍太原號驅逐艦，為現役052D型驅逐艦之一。（美聯社）
圖為共軍太原號驅逐艦，為現役052D型驅逐艦之一。（美聯社）

美國之音報導，最新谷歌衛星照片顯示，上海江南造船廠似在建造一艘外型神似中共海軍052D型飛彈驅逐艦的船艦，有艦炮、卻未預留飛彈垂直發射位置。軍事專家研判，該船可能隸屬大陸海警，若大量建造以052D型驅逐艦為載台的海警船艦，未來可能會頻繁出沒於第一島鏈外執行任務，這將對與大陸有海事爭端的鄰國帶來挑戰。

報導稱，根據谷歌地球更新的衛星照片，上海江南造船廠船塢內出現的一艘艦船有別於解放軍現役軍艦或海警船，引發大陸軍事論壇的熱烈討論。對照周邊船隻的比例，這艘新船艦至少長達150公尺，且船身窄細，狀似052D型驅逐艦。

分析人士稱，新船艦設有艦炮空間，但艦炮後方卻未見預留飛彈垂直發射裝置的所需空間。換言之，該船應非戰鬥艦，合理研判應是參考軍艦艦體設計出的海警船。

中共曾以海軍054A型護衛艦為平台，為海警打造過818型巡邏艦。軍事觀察家洛克（Alex Luck）因此推測，這艘不知名的新船可能也是為大陸海警所設計。

曾任美軍太平洋司令部聯合情報中心主任的美國退役海軍上校舒斯特（Carl Schuster）指出，中共海軍已改裝過20艘的056型護衛艦，拆除飛彈系統等武裝後，交予海警，此次以052D型艦為平台打造的新型海警船象徵最新趨勢。

舒斯特指出，052D型艦乃為執行遠海任務所設計，若大陸海警使用相同艦體，代表其計畫擴展行動範圍至近海，也就是突破第一島鏈外。

第一島鏈位於西太平洋，指北起日本群島、琉球群島和台灣，南至菲律賓、大巽他群島的鏈形島嶼帶。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究院國防與戰略研究所研究員許瑞麟也表示，052D型海警船將是僅次於萬噸級「趙頭級（Zhaotou-class）」的大型海上巡邏船，代表中國大陸計畫派遣海警加入第一島鏈外任務。

許瑞麟指出，儘管大陸擁有兩艘全球排水量最大的「趙頭級」海警船，但考量日常維護，僅有一艘常態化部署在南海。而052D型海警船可頻繁執行遠航任務，且較其他國家的海警船，佔有噸位優勢。

052D型排水量在7,000噸以上。日本海上保安廳所屬的敷島級海警船噸位為世界第二大，滿載排水量達6,500噸，但仍略遜於大陸的052D型海警船。

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