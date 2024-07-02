對岸用媽祖統戰？親綠廟宇也不認同

民進黨中國事務部日前舉行「中國對台介選與統戰滲透」座談，學者指中國藉媽祖宮廟及里長統戰，更確實達到影響民眾投票行為的介選效果，引起諸多廟宇不滿。親綠的高雄彌陀清和宮主委吳鐘添說，高雄宮廟主委大部分是民進黨背景，不會因宗教交流就親中，信仰是尋求心靈安穩與寄託，不應跟政治混為一談。

兼任高雄市府市政顧問的吳鐘添表示，兩岸同文同種，不少廟宇從大陸分香過來，因而有兩岸聯誼會存在；他曾去大陸交流一次，過程沒有涉及政治；旗山天后宮副主委邱清郎是綠營里長，他說旗山天后宮是中華媽祖協會的常務理事，他每年都代表前往大陸湄洲島開會，交流時不會涉及政治議題。

台中大甲鎮瀾宮一九八七年率先赴大陸湄洲媽祖祖廟進香，當時引起爭議。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，媽祖廟不是幫大陸統一，而是為了兩岸溝通，「媽祖是當和平女神」。地方人士說，台中東區樂成宮、烏日玉闕朝仁宮知名廟宇所在都偏綠，前立委林靜儀補選時還請回「當選媽（祖）」加持，而大甲鎮瀾宮所在及附近區域藍綠得票伯仲間。

地方人士質疑，全台最多廟宇就是媽祖廟，都市、農村大街小巷到處可見，信徒難以計數，大陸若真透過媽祖廟影響選情，還真有效果，民進黨何以連續執政？國民黨不認地方黨部只要進駐媽祖廟豈不高枕無憂？

國民黨高市黨部主委柯志恩指出，她第一次聽到中共透過媽祖廟影響台灣選舉，民進黨抗中保台已到令人匪夷所思地步。

台中教育大學台灣語文學系副教授兼系主任林茂賢表示，從大甲鎮瀾宮就可看出，民眾不會因信奉大甲媽，政治取向就傾向國民黨。