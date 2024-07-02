陸委會：近期有台商涉大陸國安法

陸委會上周宣布調升大陸和港澳旅遊燈號為橙色，引起旅遊業者不滿，陸委會副主委梁文傑昨上節目時表示，現在國人赴陸確實有風險，政府有職責提醒及保護國人。他透露，近期就有名台商遭控觸犯大陸國家安全法，但具體情況尚不清楚，類似例子不少，國人要多加注意。

梁文傑說，我方對大陸旅遊警示疫情後本來要轉為一級（灰色），中共推出「廿二條意見」，國人前往中國大陸確有風險，政府有義務提醒國人「情勢有變化」，不過，燈號升為橙色並沒有強制作用，「要給民眾自己去判斷」。

他說，很多人可能覺得自己以前去大陸也沒事，事實上現在在中國大陸即使只是做市場調查取得數據等都可能觸法；近期有名台商涉案，原因是什麼不知道，只知道是國家安全法。

梁文傑盼大陸方面必須認知，大陸人員、歌手或自由行遊客來台，就會碰到台灣人的言論，不能太過緊張，我方很歡迎大陸觀光客、藝人、體育選手來台，但大家要淡定一點。