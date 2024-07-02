梁文傑：依陸標準 馬是華獨

賴清德總統上台至今已五度談及中華民國與中華人民共和國互不隸屬，引起陸方不滿。陸委會副主委梁文傑昨上節目表示，若不把大陸當一個國家，視而不見是「很荒謬的事」；除了憲法，在其他法律制度，我國都把對方當國家，要叫「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質就是兩個國家。

梁文傑說，歷任總統都堅持中華民國主權獨立，馬英九擔任總統時也堅持中華民國主權獨立，也曾講過台灣前途由兩千三百萬人決定，以同樣標準就是馬政府用中華民國在搞台灣獨立，「對大陸而言，華獨和台獨是一樣的」。

梁文傑昨接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，直言「他們（指陸方）對賴總統的講話反應有點過度」。他說，大陸認為台灣前途不是兩千三百萬人決定，是要整個中國十幾億人一起決定。馬英九的做法在對岸看來也是獨，大陸很多人認為被騙了，認為這麼多年還是維持現狀，「不接受統一就是獨」，還有馬也跟美國買武器。

主持人引述馬辦說法，馬提出的是「九二共識」基礎下的台灣和大陸地區，梁文傑稱，陸委會是依照兩岸人民關係條例設立的，「賴總統講法也是依照中華民國憲法和兩岸條例」。而使用「國家統一前」這詞是很「藝術的」，在之前這個階段，兩岸維持互不隸屬狀態，兩岸無論要叫「台灣、大陸」，或「中華民國、中華人民共和國」，意思是一樣的。

主持人以「憲法兩岸，實質兩國」詢問是否認同這項說法，梁回應「應該可以這麼說」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，梁文傑若把中國大陸當成另一個國家，陸委會就失去存在理由，建議梁辭職，也建議裁撤陸委會。

蕭旭岑表示，「華獨」是沒有意義的名詞，賴政府不要牽拖，把不支持台獨的人和走台獨路線的賴政府混為一談。

蕭旭岑強調，賴總統對憲法宣誓就職後馬上公開說出違憲的「新兩國論」，置台灣人安危不顧，而賴政府官員不斷拿馬英九背書非常奇怪，怎麼不學馬英九的一中原則與九二共識？

賴總統再提互不隸屬

賴清德總統昨晚偕同副總統蕭美琴宴請中央研究院第卅五次院士會議院士伉儷，他強調會堅持三個使命，一是維護國家生存發展；二是團結國人，保護人民身家及生命安全；三是讓台灣經濟進步、產業持續發展。他並再次提到，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

賴總統表示，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞，也堅持中華民國台灣的前途由二三五○萬人民共同決定。