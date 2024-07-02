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港主權移交27年 大遊行連5年消失

聯合報／ 記者陳宥菘謝守真／綜合報導

七月一日是香港主權移交廿七周年，在香港國安法及維護國家安全條例（基本法廿三條）實施下，香港「七一」大遊行已連續五年消失。而大陸繼上周宣布提高自港澳入境的大陸旅客免稅額度後，再推出兩項惠港措施，包含時隔十七年再贈送香港一對大貓熊，並將自本月十日起發給非中國籍香港永久居民五年期內地（大陸）通行證，並享有自助通關服務。

就香港主權移交廿七周年，陸委會昨發布研析報告稱，國家安全持續成為中共對港政策主軸，香港各層面發展均受國安思維與國安法規主導與牽制，也令香港「大陸化」持續受國際高度關切。陸委會並稱，港人對政府信任度、對港前途信心度與社會幸福指標均創歷史新低；而在經濟運作上，港府自詡已見復甦，惟國際評比機構警告隱憂浮現，呼籲在港進行商業活動前，應審慎評估國安風險。

依照慣例，港府昨上午在灣仔金紫荊廣場舉行七一「回歸」升旗儀式，香港特首李家超夫婦，前特首梁振英、林鄭月娥，以及北京中央駐港聯絡辦公室主任鄭雁雄、大陸外交部駐港公署特派員崔建春等人出席。

大陸除了推出上述兩項惠港措施，還將對香港擴大開放服務貿易。李家超稱，歡迎大陸商務部與港府實質性完成「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）下進一步開放服務貿易的磋商，期待雙方盡快敲定新協議文本。

國安法 李家超 香港特首

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