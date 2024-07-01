在台港人舉辦追思會 紀念港人抗爭歷史

在台港人今天在台北舉辦追思會，藉此紀念與回顧港人抗爭歷史，約有50名港人到場參加。主辦活動的港人赴湯表示，「七一節」是香港「回歸」的日子，但對他們而言，是中共殘害香港的起點。

隨著中國陸續實施「港區國安法」及基本法23條立法，香港的言論及集會自由遭受前所未有的限制。有感於香港嚴峻現況，在台港人赴湯舉辦抗爭展覽市集及追思會，藉此紀念與回顧港人抗爭歷史，並呼籲大眾持續聲援被港府關押的維權人士。

此次活動焦點為今晚8時舉行的追思會，以小型集會方式舉行，邀請與會的香港民眾分享想法及感受。

赴湯表示，香港沒辦法討論「反送中」議題，海外香港人應該要致力留住歷史。「七一節」是香港回歸的日子，但對他們而言，是中共殘害香港的日子，所以選擇在七一節舉辦活動，對抗政權。

曾因參與反送中被控暴動罪遭港府關押48個月的梁柏添坦言，香港這4年以來，言論自由、社會氣氛急速下降，看到香港變成這樣，身為年輕人覺得可惜，並呼籲台灣人要珍惜現在的政府及言論自由。

有「姜牧師」稱號的香港網媒創辦人姜嘉偉表示，「反送中」期間，香港很多年輕人對局勢感到失望，部分年輕人在社群平台上表示選擇以死明志，當時他與幾個網路電台的人員組成搜救隊，救援這些年輕人，到現在想起來還是很感傷。

一名曾在1989年來台就讀台灣大學的香港人寶寶（化名），今年6月15日在香港銅鑼灣崇光百貨外紀念梁健輝，卻發現現場已有警察在盯哨，並上前詢問他到此地的意圖。他表示，過去覺得香港很光榮，有幾十年能可以公開紀念「六四」。但自「反送中」後，言論自由逐漸受到限制，這次知道台灣有悼念活動，特地前往參與。

活動現場設有一幅巨大畫像，代表曾參與抗爭的維權人士，並寫下「行使公民權利不是罪，釋放所有政治犯」，牆面另一側也掛上來自香港及台灣的連儂牆，讓參與民眾能發現港台兩地為「反送中」做出的努力。

自6月28日登場，為期4天的「反送中五週年：抗爭展覽、市集、追思會」，主要有抗爭展覽、圍爐市集及追思會等活動。