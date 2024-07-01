陸委會報告：香港各層面發展 均受國安思維牽制

今天是香港主權移交27週年，大陸委員會今天發表報告指出，「國家安全」持續成為中共對港政策主軸，「港區國安法」加上基本法第23條立法，使香港各層面發展均受國安思維及法規的主導牽制，也使香港「大陸化」持續受國際高度關切。

但陸委會強調，面對香港情勢變化，政府仍將秉持互惠、務實的一貫立場，穩健推動台港交流，維持駐港機構運作及為民服務功能，並強化公私協力推展各項活動，完善對在台港人的照顧與服務。同時強化風險管控及應變措施，守護國家安全與民眾福祉。

陸委會晚間針對今天發表的「香港移交27週年情勢研析報告」發布新聞稿作說明，提到上述內容。

陸委會報告表示，「國家安全」持續成為中共對港政策主軸。繼「港區國安法」後，中共又催促香港為基本法第23條立法（「維護國家安全條例」），香港各層面發展均受「國安思維」與「國安法規」的主導與牽制，也使香港「大陸化」持續受國際高度關切。

根據報告，在政治運作方面，中共讚揚國安機制讓香港「由治及興」。惟民調結果顯示，港人對政府的信任度、對香港前途的信心度，與社會幸福指標均創下歷史新低。

在經濟運作上，港府自詡已見復甦成效，惟國際評比機構警告隱憂浮現，並呼籲在香港進行商業活動前，應審慎評估國安風險。

在社會發展方面，港府持續以法律和「軟鎮壓」手段抑制基本法承諾的各項自由與權利，寒蟬效應與自我審查蔓延社會各層面，新聞自由指數與人類自由指數全數下降，甚至被「自由之家」（Freedom House）報告指為「地球上最不自由地區之一」。

在司法運作方面，雖然香港移交前司法制度被繼續保留，但涉及國安案件的運作卻已有不同；中共聲稱辦理國安案件「結果重於過程」，凸顯「中國特色司法」與香港普通法制度的扞格，也令香港在全球法治指數評比連續下滑，並創新低紀錄。

在國際情勢方面，多國除更新香港旅遊警示外，各主要國家也持續放寬援港措施；惟港府駐英國經濟貿易辦事處人員涉入情報工作，也令各界質疑辦事處角色。而國際高度關切的黎智英案、泛民初選案，僅是港人運用香港基本法賦予的合法權力，作為抗衡行政部門的輕忽民意，卻被檢控為顛覆政權，完全背離民主政治基本精神。

在陸港關係方面，雙方持續推動兩地融合，惟也引發香港社會福利、醫療、教育等資源的分配問題，以及大量陸籍人士留港引發香港在政治傾向與教育方向轉變的爭議。民調顯示，港人對相關融合政策措施仍持保留態度。

台港關係方面，雙邊人員往來頻密，經貿互動持續。2023年台灣為香港第2大貿易夥伴，香港為台灣第4大貿易夥伴。香港旅客來台逾110萬人次，高居世界各地來台旅客首位。

此外，2023年共有1432名港人獲准在台定居，6626人獲准在台居留。為強化育才、留才，勞動部於2023年12月14日公告，僑外生透過評點制申請留台工作許可數額，自2024年起由6000人增為7000人。