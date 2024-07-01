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何立峰：外資大省要扛起責任 加大招商引資力度

中央社／ 台北1日電
中國國務院副總理何立峰。（路透）
中國國務院副總理何立峰。（路透）

外資對中國投資下滑且逐漸撤離之際，中國國務院副總理何立峰今天在北京主持召開外資工作座談會時說，要「進一步放寬市場准入，破除不合理限制」，而「外資大省」要「扛起責任」，加大精準招商引資力度。

新華社報導，何立峰在這場座談會上仍首先強調，要深入學習貫徹「習近平總書記重要指示精神」，落實中共中央政治局會議和中國國務院常務會議部署，準確把握當前引資工作面臨的「新形勢」，進一步增強信心和決心，進一步做好吸引和利用外資工作。

何立峰指出，要堅持「目標導向」和「問題導向」，抓緊落實已推出的各項政策，進一步放寬市場准入，破除不合理限制，把「超大規模市場優勢」轉化成「實實在在的引資優勢」。

他提到，要持續建設「市場化、法治化、國際化」一流營商環境，一視同仁支持中國內外資企業參與大規模設備更新、政府採購、招投標等，暢通外資企業訴求反映和解決管道，及時宣講政策、聽取訴求、回應關切。

何立峰指示，「外資大省」要「扛起責任」，發揮更大作用，加大精準招商引資力度，強化服務保障，推動外資項目加快落地建設，並發揮好自由貿易試驗區、國家級經濟技術開發區、綜合保稅區、國家服務業擴大開放綜合試點等各類開放平台的作用，辦好重點投資展覽會，積極探索適應「新形勢」的「引資新思路、新模式」。

國務院 外資

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