踩線團剛走 新華社：福馬小三通上半年增長1.44倍

就在福州旅遊協會順利完成馬祖踩線行程後，大陸官媒新華社發表文章稱，今年1月至6月，福州出入境邊防檢查站共計驗放保障福馬「小三通」航線2.9萬餘名出入境旅客通關，叫去同期增長144%。

報導稱，從福州出入境邊防檢查站了解到，福馬「小三通」自2023年1月8日「馬尾—馬祖」航線復航、2月19日「黃岐—馬祖」航線復航以來，往來客流量呈增長態勢。今年4月1日起，福馬「小三通」兩條客運航線由每日「一進一出」加密至每日「兩進兩出」，每日8趟航班來往兩岸，航線密度恢復至疫情前水準。

福州邊檢站執勤三隊副隊長林沛說，目前經福馬「小三通」航線往返的旅客以探親、旅遊為主要目的，總體呈現「家庭成員集體出行多、民俗活動往來多、老人幼童數量多」的特點，福州邊檢站設置「合家歡」「手牽手」「民俗活動」等專屬通道，提供更加人性化、便利化的通關服務。

當前，福馬「小三通」航線迎來暑期客流高峰，福州邊檢站啟動暑期專項預案，保障出入境旅客通關順暢，助力打造福馬「同城生活圈」。