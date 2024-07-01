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福州踩線團離開馬祖 盼依文化醫療等主題組旅遊團

中央社／ 新北1日電

中國福州旅遊業者赴馬祖踩線團3天2夜行程今天結束。連江縣府秘書長張龍德透露，福州市旅遊協會會長韓鳴說，未來會以文化、生態甚至醫療健檢等不同類別組旅遊團，將依規定進行。

中國福州22名旅遊業者赴馬祖踩線團6月29日下午抵達馬祖後，首日參觀南竿馬祖酒廠、八八坑道、馬祖劍碑、馬祖天后宮、媽祖巨神像與星光祈福坑道；第2天參觀南竿北海坑道、大漢據點、鐵堡、津沙聚落與勝利堡；今天上午則前往北竿，參觀短坡山、芹壁聚落與馬祖播音站喇叭，下午1時30分搭船離開。

韓鳴接受媒體採訪時說，這次來踩線時間有限，但也感受到馬祖獨特風情與人文景觀，津沙、芹壁這樣完整聚落保存建築群非常有特色；戰地景觀也讓年輕人更認識兩岸歷史。

韓鳴說，這趟來馬祖，包括旅遊業者與商家都表達出期待雙方恢復正常交流的盼望，後續也會規劃旅遊特色產品，希望能把馬祖介紹給更多福州市民，加深兩地旅遊。

張龍德告訴中央社記者，縣府對於中國大陸首發團安排，事先都有掌握了解，這次踩線團主要是先來探路，對方也對馬祖留下滿好印象，希望首發之後，第2團、第3團能繼續來。

張龍德說，韓鳴向他談及未來旅遊方向時說，未來會以文化、生態甚至健檢醫療等不同類別與主題組成不同的旅遊團，也會依規定進行所有程序。

南竿鄉國民黨議員陳書建表示，最主要還是要看政策如何變化，過去時任總統馬英九執政時，曾實施陸客來台自由行每日配額，由於想來的陸客太多，當時規定部分陸客須在金門或馬祖留宿一晚，這對馬祖住宿或觀光業都有挹注。

陳書建認為，樂見未來陸客能到馬祖旅遊，這對馬祖也沒有損失，「有人潮才有錢潮，走一走都會有好處」。

民進黨馬祖黨部主委李哲宇表示，友善的交流旅遊都是兩岸關係的善意堆疊，「我們樂觀其成」，除了享受馬祖美景及美食，他也推薦中國遊客能到北竿「戰爭和平紀念館」，透過歷史文件反省現今，共同為維持和平現狀努力。

李哲宇說，期許中國能盡速對台灣全面開放，不只來馬祖旅遊，還能去金門、澎湖及台灣本島等地，體驗民主自由、友善多元台灣社會。

南竿 陸客 馬祖

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